Čustvena izpoved očeta: 'Danka je živa, da sem prejel 30.000 evrov, pa je laž'

"Kot da se je moje življenje tistega dne ustavilo. Vse je obstalo, naša življenja so obstala," je za srbski portal Republika povedal Dankin oče Miloš Ilić. Vse bolj verjame, da bodo njegovo hčerko našli, vidi tudi podobnosti z drugimi primeri pogrešanih otrok v Srbiji in regiji. "Moja Danka je živa in to je edino, v kar želim verjeti. Verjamem in upam, da se bo vrnila, tako kot drugi otroci," je povedal.

Danka Ilić FOTO: MUP Srbije icon-expand

Čeprav je od izginotja minilo že kar nekaj časa, mu upanje vlivajo primeri, kot sta odkritje otrok v Brčkem in uspešna iskalna akcija na Ubu. "Ko so v Brčkem odkrili hišo, polno otrok, smo se vsak dan bali in upali, da nas bo kdo poklical in rekel, da so Danko našli," je povedal. "Potem pa smo izvedeli, da nobeden od otrok ni iz Srbije, vsaj od tistih, ki so jih rešili. Vprašanje je, od kod so prišli vsi otroci, ki so šli skozi to hišo," razmišlja.

Z novim upanjem ga je napolnila tudi zgodba o uspešni iskalni akciji dvoletne deklice Dunje Marković v mestu Ub. Ko so izvedeli, da je stekla iskalna akcija, so ga občutki vrnili nazaj v dan, ko je izginila Danka. "Sporočilo, da je otrok pogrešan, večer, drama, iskanje, policija. Z Ivano sva podoživljala vsako sekundo. Vsaka novica, ki se je pojavila, naju je enako vznemirila in razveselila. Ko sva izvedela, da so jo našli, sva bila vesela, kot da bi našli najinega otroka. Vendar naju je potem spet zadela realnost. Najine Danke ni," je povedal.