Čustvena objava šibeniških gasilcev: Tokrat ni šlo, poraženi smo

Gasilci so se z ognjem borili skoraj 24 ur, ta pa je goltal vse pred sabo, tudi hiše. Škodo v Zatonu in Raslini še ocenjujejo. Povsem pogorelo ali pa poškodovalo se je več objektov, živali, zaprte v kokošnjake in bokse, so poginile, uničenih pa je bilo tudi ogromno kmetijskih površin. Pri gašenju je sodelovalo okoli 350 gasilcev iz sedmih okrajev, na pomoč pa so jim priskočili tudi pripadniki vojske, policije in civilisti, poroča Index.hr.

Čeprav so požare lokalizirali, pa gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šibenik intervencij ne ocenjujejo kot uspešne. Posebej so izpostavili težave z vozili in akcijami, ki so jih morali izvesti sredi noči, da so lahko pred ognjenimi zublji obranili hiše.