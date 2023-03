Čustveno pričanje ameriškega vojaka: 'Umik iz Afganistana je bil katastrofa'

Na prvem od zaslišanj v ameriškem kongresu, ki so ga vodili republikanci, so preverjali, kako je administracija predsednika Joeja Bidna obravnavala umik ameriških vojakov iz Afganistana. Med pričami je bil tudi Tyler Vargas-Andrews, ki je podrobno opisal obdobje kaosa in nepripravljenosti v dneh po tem, ko so talibani zavzeli Kabul. Druge priče pa so govorile o stalnih travmah in moralni škodi, ki jo trpijo, ker so zapustili zaveznike.

25-letni narednik Vargas-Andrews je bil eden od več pripadnikov ameriške vojske, ki so bili zadolženi za zaščito letališča v Kabulu 26. avgusta 2021, ko sta dva samomorilska napadalca napadla množico Afganistancev, ki so med evakuacijo ZDA poskušali pobegniti pred talibani. V napadu je umrlo 13 ameriških vojakov in 170 afganistanskih civilistov.