Slovo od junaka boja proti pandemiji: častne salve in prelet letala iz druge svetovne vojne

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koornavirusom se je same pogrebne slovesnosti v mestu Bedford na vzhodu Anglije udeležilo le osem ljudi, člani njegove družine, je pa BBC v živo prenašal dogodek, tisoči so se vpisali v spletno žalno knjigo.

"Očka, tako ponosna sem nate," je ob zadnjem slovesu povedala Lucy Teixeira , hči stotnika Toma. " P o nosni smo na to, kar si dosegel v življenju, še posebej pa v zadnjem letu. Morda te ni več tu, ampak tvoja sporočila in tvoj duh živijo naprej." Kot še piše CNN , je dejala, da bi jih priljubljeni stotnik Tom na pogrebu gledal in se smehljal ter jim sporočal: "Ne bodite preveč žalostni – zaradi nečesa je na koncu treba umreti."

Slovesnost je potekala z vojaškimi častmi, vključno s častnimi salvami in preletom vojaškega letala iz druge svetovne vojne. Njegovo v britansko zastavo ovito krsto je do krematorija poneslo šest vojakov. Žaro z njegovim pepelom bodo kasneje pokopali v družinskem grobu v grofiji Yorkshire.

Vojni veteran, ki je med drugo svetovno vojno služil v Indiji, je lani zbral 35 milijonov evrov za osebje britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) v boju proti pandemiji covida-19.

Sredstva je zbral tako, da je do svojega 100. rojstnega dne, 30. aprila, s pomočjo hodulje s kolesi prehodil 100 dolžin svojega 25 metrov dolgega vrta. Zatem je z Michaelom Ballom posnel še različico znane skladbe You'll Never Walk Alone, s katero je osvojil vrhove britanskih glasbenih lestvic. Skladbo so zavrteli tudi ob uvodu v današnjo pogrebno slovesnost.

KraljicaElizabeta II. je julija lani Mooru podelila viteški naziv. Ko je umrl, so se mu ljudje po vsej državi, vključno s premierjem Borisom Johnsonom, poklonili s ploskanjem.