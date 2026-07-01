Cvetje in sveče za umorjene, mati in trimesečna deklica sta na varnem

Tožilstvo je proti 45-letniku izdalo nalog za pripor. Po navedbah preiskovalcev obstajajo znaki, da je dejanje storil zahrbtno in iz nizkotnih nagibov, zato ga obravnavajo kot umor in ne uboj. Napad se je zgodil med sestankom glede skrbništva nad njegovo trimesečno hčerko v centru za matere in otroke v Stadu. Deklica in njena 34-letna mati sta živeli v ustanovi, potem ko je bil otrok družini najprej odvzet, nato pa materi vrnjen pod posebnimi pogoji in nadzorom centra. Po dosedanjih ugotovitvah je 45-letnik med sestankom začel streljati na navzoče. V napadu so umrli štiri ženske in dva moška. Vsi so bili v ustanovi službeno – med njimi tudi trije zaposleni na uradu za mladino regije Hannover, ki so se sestanka udeležili zaradi postopka odločanja o skrbništvu. Mati in trimesečna deklica v napadu nista bili poškodovani.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP

Po streljanju v mestu Stade AP













Policiji je bil znan, a ni veljal za nasilnega

Osumljenec iz okolice Hannovra je bil policiji že znan zaradi kaznivih dejanj groženj, vendar po navedbah vodstva policije ni veljal za izrazito nasilno osebo. Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kako je prišel do orožja, saj ni imel dovoljenja za njegovo posedovanje. Po streljanju je skušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila 65-letna sorodnica. Policisti so vozilo ustavili, oba pa pridržali. Žensko še vedno obravnavajo kot del preiskave, ni pa osumljena umora. Zaradi obsežnosti primera je preiskavo prevzel posebni oddelek kriminalistične policije za umore, ki med drugim zbira videoposnetke in pričevanja očividcev.

Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije FOTO: AP

Poklon žrtvam

V Stadu in Hannovru se medtem nadaljujejo žalne slovesnosti. Pred centrom za matere in otroke prebivalci še naprej polagajo cvetje in prižigajo sveče, v cerkvi sv. Wilhadija pa so se poklonili umrlim. V Hannovru so pripravili posebno spominsko slovesnost za tri zaposlene urada za mladino, ki so izgubili življenje med opravljanjem svojega dela. Nemški kancler Friedrich Merz je že v ponedeljek tragedijo označil za dogodek, ki je "pretresel do kosti", ter poudaril, da so življenje izgubili ljudje, "ki so želeli pomagati in zaščititi druge".

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