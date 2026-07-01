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Cvetje in sveče za umorjene, mati in trimesečna deklica sta na varnem

Berlin, 01. 07. 2026 09.30 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Po streljanju v mestu Stade

Preiskava enega najhujših napadov na zaposlene v socialnem varstvu v Nemčiji razkriva vse več podrobnosti o tragediji, ki je v mestu Stade zahtevala šest življenj. Preiskovalni sodnik je za 45-letnega osumljenca odredil pripor, tožilstvo pa mu očita umor šestih ljudi. Primer medtem odpira širše vprašanje, kako zaščititi zaposlene, ki vsakodnevno odločajo o usodah otrok in družin.

Tožilstvo je proti 45-letniku izdalo nalog za pripor. Po navedbah preiskovalcev obstajajo znaki, da je dejanje storil zahrbtno in iz nizkotnih nagibov, zato ga obravnavajo kot umor in ne uboj.

Napad se je zgodil med sestankom glede skrbništva nad njegovo trimesečno hčerko v centru za matere in otroke v Stadu. Deklica in njena 34-letna mati sta živeli v ustanovi, potem ko je bil otrok družini najprej odvzet, nato pa materi vrnjen pod posebnimi pogoji in nadzorom centra.

Po dosedanjih ugotovitvah je 45-letnik med sestankom začel streljati na navzoče.

V napadu so umrli štiri ženske in dva moška. Vsi so bili v ustanovi službeno – med njimi tudi trije zaposleni na uradu za mladino regije Hannover, ki so se sestanka udeležili zaradi postopka odločanja o skrbništvu.

Mati in trimesečna deklica v napadu nista bili poškodovani.

Policiji je bil znan, a ni veljal za nasilnega

Osumljenec iz okolice Hannovra je bil policiji že znan zaradi kaznivih dejanj groženj, vendar po navedbah vodstva policije ni veljal za izrazito nasilno osebo.

Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kako je prišel do orožja, saj ni imel dovoljenja za njegovo posedovanje.

Po streljanju je skušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila 65-letna sorodnica. Policisti so vozilo ustavili, oba pa pridržali. Žensko še vedno obravnavajo kot del preiskave, ni pa osumljena umora.

Zaradi obsežnosti primera je preiskavo prevzel posebni oddelek kriminalistične policije za umore, ki med drugim zbira videoposnetke in pričevanja očividcev.

Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije
Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije
FOTO: AP

Poklon žrtvam

V Stadu in Hannovru se medtem nadaljujejo žalne slovesnosti. Pred centrom za matere in otroke prebivalci še naprej polagajo cvetje in prižigajo sveče, v cerkvi sv. Wilhadija pa so se poklonili umrlim.

V Hannovru so pripravili posebno spominsko slovesnost za tri zaposlene urada za mladino, ki so izgubili življenje med opravljanjem svojega dela.

Nemški kancler Friedrich Merz je že v ponedeljek tragedijo označil za dogodek, ki je "pretresel do kosti", ter poudaril, da so življenje izgubili ljudje, "ki so želeli pomagati in zaščititi druge".

Tragedija odprla razpravo o varnosti socialnih delavcev

Primer pa odpira tudi širše vprašanje varnosti zaposlenih v socialnem varstvu.

Namestnica predsednice nemškega sindikata za izobraževanje in vzgojo (GEW) Doreen Siebernik opozarja, da so zaposleni v centrih za socialno delo in ustanovah, ki odločajo o skrbništvu ali ogroženosti otrok, že dolgo izpostavljeni povečani nevarnosti verbalnega in fizičnega nasilja.

Po njenih besedah se pogosto srečujejo z ljudmi, ki doživljajo hude osebne stiske, nasilje v družini ali izgubo nadzora nad družinskimi razmerami.

Ob tem opozarja na težko dilemo. "Po eni strani morajo delodajalci zaščititi življenja zaposlenih. Po drugi strani pa socialno delo temelji na zaupanju in dostopnosti," pravi.

Po njenem mnenju centrov za socialno delo ni mogoče spremeniti v utrdbe z varnostnimi pregledi in varovanimi vhodi, saj bi to od pomoči odvrnilo prav ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. Tragedija v Stadu tako odpira vprašanje, kako zaposlenim zagotoviti večjo varnost, ne da bi pri tem izgubili temeljno poslanstvo socialnih ustanov. 

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IQ200
01. 07. 2026 10.49
Ja oborožit jih je treba kaj pa? Zakaj pa imamo gasilni aparat, če izbruhne požar? Jih damo stran, saj imamo gasilce. Policijo pa čakamo, vendar ko pride je akcije že konec. Sef na prstni odtis v ucilnici "prva pomoc", ki bo dostopen v sili, da ne bodo kot gazela, ki pade v reko krokodilov. Če te psihopat napade, da ga imas moznost odstranit preden to stori on in vzame se nasih 10 otrok zraven. Pred zaposlitvijo obvezno še to znat. Lahko se priskrbi tudi oborožene varnostnike na šolah. Ali pa dvojno, učitelj za rezervo tako kot pilot na letalu. Nikoli ne veš. Nobena stvar ni slaba, če se pametno uporabi.
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peglezn
01. 07. 2026 10.36
Država bi morala postavit jasna in stroga pravila za zaščito svojih pravil (kultura, vrednote, zakoni), sicer bo tega vedno več. Kako bomo pa na primer zaščitili naše zdravnike in učitelje, ko jim bo zatežil kdo od kulturno obogatenih? A bomo npr. vztrajali pri spolni vzgoji, etičnih standardih, slovenskem jeziku itd. - in kako bomo zaščitili zaposlene pred morebitnimi neljubimi dogodki iz tega naslova? Jaz na primer učitelj v Kranju več ne bi želel biti :) , hvala.
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