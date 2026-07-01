Cvetje in sveče za umorjene, mati in trimesečna deklica sta na varnem

Tožilstvo je proti 45-letniku izdalo nalog za pripor. Po navedbah preiskovalcev obstajajo znaki, da je dejanje storil zahrbtno in iz nizkotnih nagibov, zato ga obravnavajo kot umor in ne uboj.
Napad se je zgodil med sestankom glede skrbništva nad njegovo trimesečno hčerko v centru za matere in otroke v Stadu. Deklica in njena 34-letna mati sta živeli v ustanovi, potem ko je bil otrok družini najprej odvzet, nato pa materi vrnjen pod posebnimi pogoji in nadzorom centra.
Po dosedanjih ugotovitvah je 45-letnik med sestankom začel streljati na navzoče.
V napadu so umrli štiri ženske in dva moška. Vsi so bili v ustanovi službeno – med njimi tudi trije zaposleni na uradu za mladino regije Hannover, ki so se sestanka udeležili zaradi postopka odločanja o skrbništvu.
Mati in trimesečna deklica v napadu nista bili poškodovani.
Policiji je bil znan, a ni veljal za nasilnega
Osumljenec iz okolice Hannovra je bil policiji že znan zaradi kaznivih dejanj groženj, vendar po navedbah vodstva policije ni veljal za izrazito nasilno osebo.
Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kako je prišel do orožja, saj ni imel dovoljenja za njegovo posedovanje.
Po streljanju je skušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila 65-letna sorodnica. Policisti so vozilo ustavili, oba pa pridržali. Žensko še vedno obravnavajo kot del preiskave, ni pa osumljena umora.
Zaradi obsežnosti primera je preiskavo prevzel posebni oddelek kriminalistične policije za umore, ki med drugim zbira videoposnetke in pričevanja očividcev.
Poklon žrtvam
V Stadu in Hannovru se medtem nadaljujejo žalne slovesnosti. Pred centrom za matere in otroke prebivalci še naprej polagajo cvetje in prižigajo sveče, v cerkvi sv. Wilhadija pa so se poklonili umrlim.
V Hannovru so pripravili posebno spominsko slovesnost za tri zaposlene urada za mladino, ki so izgubili življenje med opravljanjem svojega dela.
Nemški kancler Friedrich Merz je že v ponedeljek tragedijo označil za dogodek, ki je "pretresel do kosti", ter poudaril, da so življenje izgubili ljudje, "ki so želeli pomagati in zaščititi druge".
Tragedija odprla razpravo o varnosti socialnih delavcev
Primer pa odpira tudi širše vprašanje varnosti zaposlenih v socialnem varstvu.
Namestnica predsednice nemškega sindikata za izobraževanje in vzgojo (GEW) Doreen Siebernik opozarja, da so zaposleni v centrih za socialno delo in ustanovah, ki odločajo o skrbništvu ali ogroženosti otrok, že dolgo izpostavljeni povečani nevarnosti verbalnega in fizičnega nasilja.
Po njenih besedah se pogosto srečujejo z ljudmi, ki doživljajo hude osebne stiske, nasilje v družini ali izgubo nadzora nad družinskimi razmerami.
Ob tem opozarja na težko dilemo. "Po eni strani morajo delodajalci zaščititi življenja zaposlenih. Po drugi strani pa socialno delo temelji na zaupanju in dostopnosti," pravi.
Po njenem mnenju centrov za socialno delo ni mogoče spremeniti v utrdbe z varnostnimi pregledi in varovanimi vhodi, saj bi to od pomoči odvrnilo prav ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. Tragedija v Stadu tako odpira vprašanje, kako zaposlenim zagotoviti večjo varnost, ne da bi pri tem izgubili temeljno poslanstvo socialnih ustanov.
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