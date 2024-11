Teslin Cybertruck po nesreči zajeli plameni, umrli trije

Kot so sporočile lokalne oblasti, je policija v sredo nekaj po 3. uri zjutraj prejela opozorilo o trčenju iz iPhona, ki je policiji posredoval lokacijo nesreče. Kmalu zatem je nekdo poklical 911 in prijavil nesrečo. Policisti so prispeli na kraj dogodka in ugotovili, da je vozilo v plamenih. V nesreči so umrli trije mladi, eden pa je poškodovan, poroča ABC News.

Enemu izmed voznikov, ki so ustavili in pomagali, je uspelo eno osebo rešiti iz vozila. Policisti so takoj začeli z gašenjem vozila, a so bili plameni premočni, zato so morali počakati, da so na kraj prišli gasilci. Hitrost je bila dejavnik pri trčenju, vendar so bili tudi drugi dejavniki, ki so verjetno prispevali k smrtonosni nesreči, ocenjujejo oblasti. Ni pa dokazov, da bi nesrečo povzročila mehanska okvara vozila.

Spomnimo

Proizvajalec avtomobilov Tesla je moral odpoklicati 3878 poltovornjakov Cybertruck. Razlog pa? Ameriški regulatorji so ugotovili, da se lahko stopalka za plin zatakne, kar bi lahko povzročilo nenamerno pospeševanje vozila ter posledično tudi večje tveganje za trčenje.

Glede na dokumentacijo pri Nacionalni upravi za varnost v cestnem prometu (NHTSA) se lahko blazinica pedala za plin premakne in zatakne v notranjosti. Kot poroča Reuters, je morala Tesla zaradi tega odpoklicati skoraj 4000 svojih Cybertruckov" ki so bili izdelani med 13. novembrom 2023 in 4. aprilom 2024.

Tesla je svoje prve futuristične poltovornjake Cybertruck strankam dostavila novembra oz. z dvoletno zamudo. Lastnik podjetja Elon Musk je lani spregovoril tudi o težavah množične proizvodnje tega vozila. Oktobra lani je celo dejal, da so si s Cybertruckom izkopali lasten grob.