Da bi jo obvarovali pred 'fašističnimi nostalgiki', kupili Mussolinijevo vilo

Italijanski svet občine Riccione je na dražbi kupil vilo nekdanjega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija ter jo tako izmaknil izpod prstov nekdanjega člana Italijanskega socialnega gibanja neofašistične stranke, ki so jo leta 1946 ustanovili Mussolinijevi vztrajni podporniki, poroča Guardian. Med razlogi za nakup je bila namreč tudi želja po obvarovanju nepremičnine pred "fašističnimi nostalgiki". Levičasta županja Daniela Angelini je vrnitev vile v roke mesta označila za zmago ter "dejanje ljubezni in vizije".

Svetniki skrajno desničarske stranke premierke Giorgie Meloni Bratje Italije so ob novici, da se poslopje prodaja na dražbi, dejali, da bo morala oseba, ki bo nepremičnino kupila, obdržati njeno ime "Vila Mussolini". Županja je po nakupu potrdila, da imena kljub pritiskom ne bodo spreminjali, saj da je treba zgodovino gojiti, ne pa tajiti. "Res je, ime nas opominja na grdo zgodbo, ki pa jo bomo povedali. Ne moremo je izbrisati, pač pa jo moramo pripovedovati na pravi način in spodbujati naše demokratične vrednote," je dejala. Vilo nameravajo uporabljati kot skupni prostor, v katerem bodo imele mesto razstave, ki pripovedujejo o "dobrem, slabem in grdem" delu zgodovine 20. stoletja. V njej bodo prirejali tudi družbene in kulturne dogodke.

Mussolini se je do nje vozil s hidroplanom