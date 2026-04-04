Tujina

Da bi jo obvarovali pred 'fašističnimi nostalgiki', kupili Mussolinijevo vilo

Riccione, 04. 04. 2026 10.03 pred 24 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
M.P.
Vila Mussolini

Italijanska vila, v kateri je fašistični diktator Benito Mussolini nekoč preživljal poletne počitnice, je postala last občine ob jadranski obali Riccione. Za nakup na dražbi se je odločila županja Daniela Angelini, med drugim tudi zato, da nepremičnina ne bi prešla v roke tistih, ki poveličujejo dejanja pokojnega diktatorja.

Italijanski svet občine Riccione je na dražbi kupil vilo nekdanjega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija ter jo tako izmaknil izpod prstov nekdanjega člana Italijanskega socialnega gibanja neofašistične stranke, ki so jo leta 1946 ustanovili Mussolinijevi vztrajni podporniki, poroča Guardian. Med razlogi za nakup je bila namreč tudi želja po obvarovanju nepremičnine pred "fašističnimi nostalgiki".

Levičasta županja Daniela Angelini je vrnitev vile v roke mesta označila za zmago ter "dejanje ljubezni in vizije".

Vila Mussolini
Vila Mussolini
FOTO: Profimedia

Svetniki skrajno desničarske stranke premierke Giorgie Meloni Bratje Italije so ob novici, da se poslopje prodaja na dražbi, dejali, da bo morala oseba, ki bo nepremičnino kupila, obdržati njeno ime "Vila Mussolini".

Županja je po nakupu potrdila, da imena kljub pritiskom ne bodo spreminjali, saj da je treba zgodovino gojiti, ne pa tajiti. "Res je, ime nas opominja na grdo zgodbo, ki pa jo bomo povedali. Ne moremo je izbrisati, pač pa jo moramo pripovedovati na pravi način in spodbujati naše demokratične vrednote," je dejala.

Vilo nameravajo uporabljati kot skupni prostor, v katerem bodo imele mesto razstave, ki pripovedujejo o "dobrem, slabem in grdem" delu zgodovine 20. stoletja. V njej bodo prirejali tudi družbene in kulturne dogodke.

Mussolini se je do nje vozil s hidroplanom

Dolga zgodovina vile, ki je bila leta 1893 zgrajena ob morju, je prepletena s številnimi kontroverznimi zgodbami. Leta 1934 jo je kupila Mussolinijeva druga žena Rachele, Mussolinijeva družina pa je kasneje posest razširila ter dodala tretje nadstropje, 20 sob in teniško igrišče.

Diktator se je do poslopja, v katerem je med bivanjem opravljal tudi vladne posle, običajno pripeljal kar s hidroplanom.

Po drugi svetovni vojni in padcu fašističnega režima v Italiji je posest prešla v javno last, med gospodarskim razcvetom Riccioneja v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja pa je bila uporabljena za različne komercialne namene, vključno z veterinarsko kliniko za pse in restavracijo. Eden od županov Riccioneja jo je konec 70. let poskušal porušiti z buldožerom.

Vila je bila več let zapuščena, nato pa jo je konec 90. let prejšnjega stoletja kupila riminijska hranilnica Cassa di Risparmio, ki jo je leta 2005 obnovila in odprla kot prostor za umetniške razstave in druge javne dogodke, vključno s civilnimi porokami. Lani se je fundacija odločila, da vilo proda na dražbi.

Vila Mussolini benito mussolini italija dražba Riccione
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
04. 04. 2026 19.32
naj jo dajo meni pa bo ves problem rešen nikoli več ne bo nič v medijih
Odgovori
0 0
peglezn
04. 04. 2026 19.31
pa glih en Roberto Golobesscu iz Romunije se je javil za aro.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
04. 04. 2026 15.54
Škoda vile. Musolini je rad zahajal tja.
Odgovori
-1
0 1
blackwizard
04. 04. 2026 14.48
Žalostno, da levičarji uničijo to zgodovinsko vilo
Odgovori
+4
6 2
ZIPPO
04. 04. 2026 12.49
Napaka v pisanju: levičasta županja
Odgovori
+1
3 2
gmajna
04. 04. 2026 12.39
Janša se je že pritožil v Italiji. VRTOVC moli, Mahnič pa piše protest.
Odgovori
+1
5 4
Nace Štremljasti
04. 04. 2026 14.14
rosvita pesek,ter ferenc sta že na poti da raziščeta situacijo,mahnić bo pa stražil amen
Odgovori
+2
3 1
mackon08
04. 04. 2026 11.58
Podret ne pa zapravljat denar za to.
Odgovori
-1
4 5
gaber62
04. 04. 2026 11.49
Lep dokaz, da so levičarji bolj obremenjeni s fašizmom in Mussolinijem kot desničarji!
Odgovori
+8
11 3
gaber62
04. 04. 2026 11.51
Desničarjem je vseeno za socialista Mussolinija.
Odgovori
-2
3 5
Komentatorskijunky
04. 04. 2026 13.10
gaber, kdor je končal vsaj dva odmora osnovne šole in ni totalno zapit ve kako zlo so delali f&n v SI. Vprašaj slovenske primorce. Muss in dolf nista bila ne leva ne desna ampak na-fa. Eni nevedneži celo verujejo, da je bil dolf "levi" ker je bil član stranke v kateri je črka "s", zgodovinska resnica je pa ta, da so v n&f zaporih prvi končali komunisti z Rosenbergovo na čelu. In ne nisem ne "lev" ne "desni"
Odgovori
-1
1 2
Komentatorskijunky
04. 04. 2026 13.37
razloži to zgodbico slovenskim primorcem, ki so preživeli grozote, ki jih je povzročil. On ni bil ne lev ne desen, ampak navaden italijanski fašist. Ko so ga zajeli Zavezniki je bil pa kot polulana kura. Po tvoji logiki so bili zavezniki levi in preobremenjeni?
Odgovori
+0
1 1
ne rabimo predsednika
04. 04. 2026 18.00
Ja v redu, smo pa tudi preživeli grozote lomunističnih revolucionarjev
Odgovori
-1
0 1
stoinena
04. 04. 2026 11.41
kaj pa pravi vnukinja alesandra mussolini?
Odgovori
+5
5 0
Pridiprav
04. 04. 2026 11.23
»Našega« Benta pa vodi Kraljica 10%. Oba pa komandira Kućento!
Odgovori
+10
16 6
