Da bi lažje tekmovala s konkurenco, Honda in Nissan v združitev?

Po poročanju medijev, kot sta Nikkei in Financial Times, bi povezovanje podjetjema omogočalo lažje tekmovanje s kitajskimi proizvajalci električnih vozil in ameriško Teslo. Nissan in Honda sta sicer že marca letos sporočila, da preučujeta možnost strateškega partnerstva na področju električnih vozil. Po ocenah analitikov je bil namen te poteze dohiteti kitajske tekmece, ki so si na področju električnih vozil izborili prednost.

Tiskovni predstavnik družbe Honda je danes za AFP dejal, da je morebitna združitev med možnostmi, o katerih se razpravlja. "Razpravljamo o možnostih prihodnjega sodelovanja med Hondo in Nissanom na različnih področjih, med njimi pa so tudi ta iz najnovejših poročil, vendar nič še ni odločeno," je pojasnil.

Iz Nissana so medtem sporočili, da vsebina medijskih poročil ni nekaj, kar sta napovedali podjetji. "Kot je bilo napovedano marca letos, Honda in Nissan preučujeta različne možnosti za prihodnje sodelovanje ... Če bo prišlo do kakršnih koli posodobitev, bomo o tem ob ustreznem času obvestili naše zainteresirane deležnike," so zapisali.