Da bi migrante lahko poslali v Albanijo, želijo spremeniti seznam varnih držav

Odločitev sodnikov pomeni, da 12 od skupno 16 migrantov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih minuli teden prepeljali v Albanijo, ne izpolnjuje meril za namestitev v Albaniji, zato so jih prepeljali nazaj v Italijo.

Čeprav so njihove prošnje za azil že zavrnili, se lahko v 14 dneh pritožijo in znova zaprosijo za dodelitev tega statusa. Zaradi mladoletnosti in ranljivosti so pristojni organi pred tem podobno odločili še za štiri druge migrante. Italijansko sodišče je svojo odločitev minuli teden utemeljilo s sodbo Sodišča EU, ki je v začetku meseca odločilo, da se mora označitev tretje države kot varne izvorne države nanašati na njeno celotno ozemlje.

Rim proti sodnikom

Vlada v Rimu namerava zato v odgovor nadgraditi pravni status seznama varnih držav, kar pomeni, da bodo vse države na njem označene kot v celoti varne, vključno z Bangladešem in Egiptom.

Predsednica skrajno desne italijanske vlade Giorgia Meloni je odločitev sodišča že v petek označila za pristransko in napovedala, da bodo na seji vlade sprejeli zakone za odpravo te ovire, rekoč, da o tem, katere države so varne, ne odločajo sodniki, temveč vlada.