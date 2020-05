Da bi nadomestili navijače, je južnokorejski nogometni klub na stadion posedel lutke

V nedeljo je nogometni klub Seul odigral prvo domačo tekmo južnokorejske lige K. Gledalcev zaradi ukrepov za zajezitev virusa ni bilo, zato je podjetje Dalcom lastnikom kluba predlagalo, da s svojimi lutkami nekoliko zapolnejo prazna sedišča. Na stadion so pripeljali 30 plastičnih lutk - 28 žensk in dva moška.

A navijači, ki so tekmo spremljali na spletu, so kmalu opazili, da gre za 'posebne' lutke, in sicer t.i. seks lutke. Nekatere so s plakati oglaševale tudi pornografske strani, ki so v Južni Koreji prepovedane. Klub se je svojim navijačem že opravičil in zadevo označil za nesporazum z dobaviteljem.