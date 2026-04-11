Da bi obdržali razred, so v šolo vpisali krave

Zaradi premalo vpisanih učencev v šolo v malem francoskem mestecu Moosch je enemu od razredov grozilo zaprtje, poroča portal TF1 Info. Da bi preprečili takšno usodo, so se zato starši in lokalni uradniki domislili nenavadne ideje.

V šolo so vpisali kar pet krav, ki jim jih je posodil lokalni kmet, prav tako mestni svetnik, pri celotnem postopku pa je pomagal kar župan mesta Jose Schruoffeneger, ki je sicer nekdanji učitelj zgodovine in geografije na tej šoli. V šolski nabiralnik so tako oddali vpisnice za Arlette, Abondance, Amsel, Amandine in Abeille.

"Absurdnosti smo se lotili z absurdnostjo," je ob tem komentiral Schruoffeneger, ki je povedal, da je za šolsko leto 2026 v osnovno šolo vpisanih 66 učencev, v vrtec pa 30 otrok. Po njegovih besedah jim primanjkujejo štirje učenci, zaradi česar bi morda morali enega od petih razredov šole zapreti.

Predlog se je sicer pojavil po naključju, med razpravo med prebivalci in vodstvom, župan pa se je nato odločil, da ga bo spremenil v resnično simbolično dejanje, katerega cilj je jasen – s provokacijo opozoriti na problem, s katerim se soočajo številna majhna mesta.

A njegov simbolični protest je hitro presegel meje mesta, občine, kasneje pa tudi države. Zdaj skupnost upa, da bo ta prepoznavnost spodbudila institucije, da ponovno premislijo o svoji odločitvi. Zaradi upada števila otrok v šolah se posledično odvijajo tudi odpuščanja učiteljev, čeprav sindikat meni, da bi morali namesto tega otrokom omogočiti šolanje v manjših skupinah.

Medtem pet "učencev" ostaja v ogradi pred vhodom v šolo.