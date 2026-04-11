Tujina

Da bi obdržali razred, so v šolo vpisali krave

Moosch , 11. 04. 2026 13.17

Avtor:
M.P.
Krave

Marsikdo bi pomislil, da gre za prvoaprilsko šalo ... a novica iz Francije je resnična. Arlette, Abondance, Amsel, Amandine in Abeille so bile 31. marca vpisane v šolo v malem mestecu Moosch. A od takrat se učenke v razredu še niso pojavile. Gre namreč za pet krav, ki so jih uradniki dodali na seznam vpisanih šolarjev, da zaradi premalo učencev ne bi izgubili razreda.

Zaradi premalo vpisanih učencev v šolo v malem francoskem mestecu Moosch je enemu od razredov grozilo zaprtje, poroča portal TF1 Info. Da bi preprečili takšno usodo, so se zato starši in lokalni uradniki domislili nenavadne ideje.

V šolo so vpisali kar pet krav, ki jim jih je posodil lokalni kmet, prav tako mestni svetnik, pri celotnem postopku pa je pomagal kar župan mesta Jose Schruoffeneger, ki je sicer nekdanji učitelj zgodovine in geografije na tej šoli. V šolski nabiralnik so tako oddali vpisnice za Arlette, Abondance, Amsel, Amandine in Abeille.

"Absurdnosti smo se lotili z absurdnostjo," je ob tem komentiral Schruoffeneger, ki je povedal, da je za šolsko leto 2026 v osnovno šolo vpisanih 66 učencev, v vrtec pa 30 otrok. Po njegovih besedah jim primanjkujejo štirje učenci, zaradi česar bi morda morali enega od petih razredov šole zapreti.

Predlog se je sicer pojavil po naključju, med razpravo med prebivalci in vodstvom, župan pa se je nato odločil, da ga bo spremenil v resnično simbolično dejanje, katerega cilj je jasen – s provokacijo opozoriti na problem, s katerim se soočajo številna majhna mesta.

A njegov simbolični protest je hitro presegel meje mesta, občine, kasneje pa tudi države. Zdaj skupnost upa, da bo ta prepoznavnost spodbudila institucije, da ponovno premislijo o svoji odločitvi. Zaradi upada števila otrok v šolah se posledično odvijajo tudi odpuščanja učiteljev, čeprav sindikat meni, da bi morali namesto tega otrokom omogočiti šolanje v manjših skupinah.

Medtem pet "učencev" ostaja v ogradi pred vhodom v šolo.

francija krave šola razred učenci

V izraelskem napadu na Gazo več mrtvih

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
11. 04. 2026 14.02
tako so se šolali podporniki sds
devote
11. 04. 2026 14.00
tipicen slovenski zupan bi naredil par kroznih premera 10m , nekaj km kolesarskih kar po kmetovih njivah, se prej bi ga seveda razlastil, nabutal bi albance in kosovarje po 10 kom v obcinske flete, na koncu pa se posekal stoletna drevesa po parkih in se prijavil na evropska sredstva.
NeXadileC
11. 04. 2026 13.30
Zelo pragmatično. Pri nas bi, kratkomalo ukinil razred, potem pa šolo taradi premalo razredov. Župana bi dodatno nagradili.
