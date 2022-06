Da bi odšel v zapor ter si tako zagotovil prenočišče in hrano, priznal umor brata

Po priznanju se je policija odpeljala na kraj, ki ga je navedel Šubhašis, kjer je tudi zares odkrila bratovo truplo. Čez obraz je imel poveznjeno blazino. A kot se je izkazalo kasneje, je moški v resnici umrl zaradi možganske kapi, brat pa je o umoru lagal, da bi si na ta način v zaporu zagotovil bivališče in hrano. Po smrti starejšega brata se je namreč bal, da bo tudi sam umrl zaradi lakote.

Indijski mediji poročajo o nenavadnem incidentu. Šubhašis Čakroborti je na policiji priznal umor starejšega bata Debašisa . Večkrat naj bi ponovil: "Ubil sem svojega starejšega brata, aretiraj me."

Lažno priznanje umora mu je pred smrtjo svetoval tudi pokojni brat. Če bi bil obsojen na dosmrtno ječo, mu ne bi bilo več treba skrbeti za zavetje in hrano. Do konca življenja bi namreč lahko bival in jedel na vladne stroške.

Po pripovedovanju domačinov je bilo finančno stanje bratov resnično slabo, vse do maja 2021 pa sta živela z mamo. Lani je mama, ki je bila zaposlena na Keramičnem inštitutu v Jadavpurju, umrla. V istem podjetju je pred svojo smrtjo delal tudi Debašis, a si je med delom poškodoval oči. Šubhašis pa je bil brezposeln vse od leta 2017.

Po materini smrti sta se brata preselila v majhno hišo v Niranjan Palli ter skušala zdržati s pokojnino starejšega brata, ki je po njegovi poškodbi znašala 15.000 indijskih rupljev oz. dobrih 183 evrov na mesec.