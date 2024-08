Da bi pomagal bolnim otrokom, šestletnik prodaja svoje dragocene igrače

Šestletni Nikola, ki še vedno obiskuje vrtec, se je odločil, da bo pomagal bolnim sovrstnikom. Zato je zbral svoje igrače in jih dal naprodaj. Že tedne tako vsak dan sedi za stojnico in zbira prostovoljne prispevke. Ko mu je mama pojasnila, da na žalost ne more pomagati vsem bolnim otrokom, kot si je prvotno zaželel, pa sta skupaj izbrala 50 posameznikov iz registra otrok, za katere v Srbiji trenutno zbirajo donacije.