'Medvedji' rop dočakal epilog na sodišču

Poročali smo že o nenavadni goljufiji četverice iz Kalifornije, ko so trije moški in ženska hoteli prelisičiti zavarovalnico, ker naj bi jim v luksuzne avtomobile vdrl medved in poškodoval notranjost. Na posnetku nadzorne kamere se vidi medveda, kako divja v avtomobilu, a se je izkazalo, da medved ni bil pravi, ampak se je eden od nepridipravov preoblekel v medveda. Goljufi so sedaj dočakali epilog na sodišču.