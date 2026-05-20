Da bi preprečili izumiranje kitov, so se obrnili na umetno inteligenco

Sivi kiti se med selitvijo vse pogosteje ne zadržujejo le ob obali Kalifornije, temveč zaplujejo tudi v zaliv San Francisca, kjer ostanejo več dni ali tednov. Znanstveniki to pripisujejo podnebnim spremembam, saj segrevanje Arktike in spremembe morskega ledu zmanjšujejo količino hrane, ki jo kiti potrebujejo za prehranjevanje, navaja AP News.

Številni kiti se zdaj nahajajo v prometnem koridorju med otoki Angel, Alcatrazom in Treasure, kar se neposredno prekriva s trajektnimi in ladijskimi potmi.

Strokovnjaki opozarjajo, da je v zalivu San Francisca trkov s kiti vse več. Populacija sivih kitov v vzhodnem Pacifiku se je namreč v zadnjih 10 letih prepolovila na približno 13.000 osebkov, verjetno zaradi slabših prehranskih razmer v Arktiki, zaradi česar so v slabšem stanju že, ko začnejo s selitvijo.