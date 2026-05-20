Da bi preprečili izumiranje kitov, so se obrnili na umetno inteligenco

Sivi kiti se med selitvijo vse pogosteje ne zadržujejo le ob obali Kalifornije, temveč zaplujejo tudi v zaliv San Francisca, kjer ostanejo več dni ali tednov. Znanstveniki to pripisujejo podnebnim spremembam, saj segrevanje Arktike in spremembe morskega ledu zmanjšujejo količino hrane, ki jo kiti potrebujejo za prehranjevanje, navaja AP News.
Številni kiti se zdaj nahajajo v prometnem koridorju med otoki Angel, Alcatrazom in Treasure, kar se neposredno prekriva s trajektnimi in ladijskimi potmi.
Strokovnjaki opozarjajo, da je v zalivu San Francisca trkov s kiti vse več. Populacija sivih kitov v vzhodnem Pacifiku se je namreč v zadnjih 10 letih prepolovila na približno 13.000 osebkov, verjetno zaradi slabših prehranskih razmer v Arktiki, zaradi česar so v slabšem stanju že, ko začnejo s selitvijo.
Sistem bo zaznal kite in to sporočil ladjam
Umetna inteligenca, ki so jo uvedli, je sistem "WhaleSpotter" (v prevodu: Opazovalec kitov). Ta zaznava morebitne kite, nato opažanja preverijo strokovnjaki, opozorila pa v skoraj realnem času prejmejo ladje in pristaniške službe, poroča AP News.
Sistem je že v uporabi na različnih lokacijah, vendar so ga v zalivu San Francisca prvič neposredno povezali z uradnimi opozorili za ladjarje. Že ko so sistem testirali, so zaznali veliko število kitov, stalno spremljanje pa omogoča tudi delovanje ponoči in v megli, kar izboljšuje varnost morskega prometa.
Ena kamera je nameščena na otoku Angel, druga pa bo nameščena na trajektu med San Franciscom in Vallejo. Znanstveniki načrtujejo tudi dodatne kamere na mostu Golden Gate in Alcatrazu za širšo pokritost zaliva.
Ogrevanje oceanov ogroža kite grbavce
Vročinski val ob obali Kalifornije krči območja hladne, s hranili bogate vode. Plen kitov se zato vse bolj približuje obali, kjer pa ribiči lovijo tudi rake. Številne ribiške vrvi tako povečujejo tveganje za zapletanje in poškodbe kitov, navaja AP News.
Nadzorni organi so del ribolova ob osrednji Kaliforniji ponovno zaprli zaradi vse pogostejšega prekrivanja ribolova z migracijo kitov. Grbavi kiti se pogosto zapletejo v ribiško opremo, pri čemer se lahko hudo poškodujejo, sestradajo ali celo umrejo. Leta 2024 so na zahodni obali zabeležili največ takšnih primerov, ko so se kiti zapletli, po letu 2018, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da so mnogi primeri ostali neprijavljeni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.