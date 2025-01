Da bi pridobila donacije in sledilce, vplivnica zastrupljala svojega otroka

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinka je bila s svojim fantom na dopustu na morju. Že prvi dan sta odšla na nudistično plažo in zvečer je imel njen fant popolnoma opečen penis. Ko sta se vrnila v hotel, je odšel v kuhinjo, vzel iz hladilnika hladno mleko, ga natočil v kozarec in vanj pomočil svoj penis, da bi ublažil pekočo bolečino. Takrat je v kuhinjo vstopila blondinka in se začudila: "Tolikokrat sem se že spraševala, kako napolnite svoj penis!"