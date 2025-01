Da bi razvedrili ribo, so na steklo akvarija nalepili fotografije obrazov

Osebje se je ustrašilo, da ima morda parazite ali prebavne težave, nato pa je nekdo izpostavil, da se morda težko privaja na odsotnost obiskovalcev ter hrupu in tresljajem, ki jih povzročajo gradbena dela. Čeprav so bili ostali sprva skeptični, se je izkazalo, da ima ta oseba prav.

Akvarij v mestu Šimonoseki na zahodu Japonske so decembra zaprli zaradi prenove, oskrbniki pa so opazili, da se je riba mola mola, riba luna oziroma morski mesec, kot ji rečemo po slovensko, začela nenavadno obnašati. 28-kilska riba, ki so jo v akvarij Kaikyokan pripeljali pred letom dni, je nenadoma nehala jesti meduze in se s telesom začela drgniti ob steno akvarija.

Objava o slabem počutju ribe je na družbenem omrežju X dosegla več kot 12,6 milijona ogledov in na tisoče komentarjev, v katerih so ribam zaželeli zdravje. Pozitivne komentarje je požela tudi fotografija na profilu ustanove na Instagramu.

Večina Japoncev se s to nenavadno ribo, ki je znana po velikih očeh, nerodni obliki in izrazitih plavutih, sreča v akvarijih, vendar pa jo ponekod vzdolž pacifiške obale še vedno tudi jedo. The Guardian je povzel japonsko kmetijsko ministrstvo, ki ribe opisuje kot žvečljive in s teksturo, podobno beli ribi ali piščančjim prsim.

Katojeva upa, da bodo ribe, ko bodo poleti akvarij spet odprli, obnovile svoj poseben odnos z obiskovalci. "Upam, da se bo veliko ljudi zanimalo za morski mesec. Želim si, da bi ji obiskovalci, ko bodo prišli, mahali," je dejala.

V Tokiu za jegulje organizirali video klice

To sicer ni prvič, da je kakšen japonski akvarij za dobrobit živali sprejel kakšen neobičajen ukrep. Leta 2020, med pandemijo covida-19, je osebje akvarija Sumida v Tokiu opazilo, da so jegulje zaradi zaprtja izgubile stik z ljudmi in so se začele v pesek skrivati tudi pred oskrbovalci.

Da bi jih razbremenili, so ob akvarij postavili tablične računalnike in javnost prosili, naj se prek videoklicev pogovarjajo z jeguljami, seveda na miren način. "To je nujna zahteva. Bi lahko našim vrtnim jeguljam pokazali svoj obraz?" je pisalo v njihovem pozivu.