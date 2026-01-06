Da bi rešil življenja, se je pognal v ognjeni inferno, v klubu nato umrl sam

Med 40 smrtnimi žrtvami tragičnega požara v švicarskem smučarskem letovišču Crans-Montana je tudi 31-letni Stefan Ivanović iz Srbije, ki je v klubu delal kot varnostnik. Kot poročajo švicarski mediji, je moški, ki je bil več dni pogrešan, naposled pa so pristojni sporočili vest o njegovi smrti, umrl med reševanjem drugih. Kot opisujejo, je bil 31-letnik med požarom že na varnem, a se je odločil vrniti v ognjeni inferno, da bi iz njega pomagal rešiti ljudi.

Žalovanje v Švici FOTO: AP

Njegovi prijatelji pa tudi svet se danes s sporočili poslavljajo tudi od njega. "Dal si svoje življenje, da bi rešil druge, ti si angel, ki je prehitro odšel," vse do konca, se glasi eno od sporočil v slovo od Stefana. Spet drugi je zapisal: "Počivaj v miru, naš brat, za vedno boš v naših srcih." Oglasil se je tudi eden od njegovih prijateljev, ki mu je v slovo namenil več toplih besed. "Bil si eden tistih ljudi, ki živijo brez pompa, a v življenju zavzemajo veliko mesto. Moj brat, prijatelj, kolega, vse to si bil. V tebi ni bilo nikoli zlobe, bil si odličen prijatelj. Tvoje slovo bo v naših srcih za vedno pustilo praznino," je zapisal.

Tudi sam ga je označil za junaka ter sporočil, da se ga bodo spominjali skozi smeh in preproste trenutke. "Pogrešali te bomo, Stefi, oziroma, kot sem te klical, brat moj," je še zaključil svoje sporočilo. Drugi njegovi znanci se strinjajo, da je lahko svet zapustil le tako, da je druge postavil predse. "Zelo sem žalostna, a me ne preseneča, da si izbral druge pred seboj. Mislim, da si v tistem trenutku vedel, da je to tvoje mesto in da si točno tam, kjer si želel biti ... Rešil si veliko življenj. Kot mati je moje srce polno žalosti za tvojo mamo, ki bi, prepričana sem, raje videla, da ne bi bil junak, ampak da bi se vrnil domov ... V srcu nosim tvoj nasmeh. Hvala, ker si prinesel luč v naša življenja. Počivaj v miru," je besede še ene Stefanove znanke povzel Telegraf.rs. Fundacija "Happy Pot" je medtem včeraj začela zbiranje sredstev za prevoz Stefanovega trupla iz Švice v Srbijo in za kritje stroškov njegovega pogreba.