Tujina

Da bi rešil življenja, se je pognal v ognjeni inferno, v klubu nato umrl sam

Crans Montana, 06. 01. 2026 15.26 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Stefan Ivanović (X)

Rešil se je iz ognjenega inferna, a se je nato vanj vrnil, da bi rešil mlada življenja. Pri tem pa je umrl sam. Stefan Ivanović je v priljubljenem smučarskem letovišču, v katerem je na novoletni zabavi izbruhnil požar, delal kot varnostnik. "Pogrešali te bomo, Stefi, oziroma, kot sem te klical, brat moj," je v slovesu od 31-letnika zapisal njegov prijatelj.

Med 40 smrtnimi žrtvami tragičnega požara v švicarskem smučarskem letovišču Crans-Montana je tudi 31-letni Stefan Ivanović iz Srbije, ki je v klubu delal kot varnostnik. Kot poročajo švicarski mediji, je moški, ki je bil več dni pogrešan, naposled pa so pristojni sporočili vest o njegovi smrti, umrl med reševanjem drugih.

Kot opisujejo, je bil 31-letnik med požarom že na varnem, a se je odločil vrniti v ognjeni inferno, da bi iz njega pomagal rešiti ljudi.

Žalovanje v Švici
Žalovanje v Švici
FOTO: AP

Njegovi prijatelji pa tudi svet se danes s sporočili poslavljajo tudi od njega. "Dal si svoje življenje, da bi rešil druge, ti si angel, ki je prehitro odšel," vse do konca, se glasi eno od sporočil v slovo od Stefana. Spet drugi je zapisal: "Počivaj v miru, naš brat, za vedno boš v naših srcih."

Oglasil se je tudi eden od njegovih prijateljev, ki mu je v slovo namenil več toplih besed. "Bil si eden tistih ljudi, ki živijo brez pompa, a v življenju zavzemajo veliko mesto. Moj brat, prijatelj, kolega, vse to si bil. V tebi ni bilo nikoli zlobe, bil si odličen prijatelj. Tvoje slovo bo v naših srcih za vedno pustilo praznino," je zapisal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi sam ga je označil za junaka ter sporočil, da se ga bodo spominjali skozi smeh in preproste trenutke. "Pogrešali te bomo, Stefi, oziroma, kot sem te klical, brat moj," je še zaključil svoje sporočilo.

Drugi njegovi znanci se strinjajo, da je lahko svet zapustil le tako, da je druge postavil predse. "Zelo sem žalostna, a me ne preseneča, da si izbral druge pred seboj. Mislim, da si v tistem trenutku vedel, da je to tvoje mesto in da si točno tam, kjer si želel biti ... Rešil si veliko življenj. Kot mati je moje srce polno žalosti za tvojo mamo, ki bi, prepričana sem, raje videla, da ne bi bil junak, ampak da bi se vrnil domov ... V srcu nosim tvoj nasmeh. Hvala, ker si prinesel luč v naša življenja. Počivaj v miru," je besede še ene Stefanove znanke povzel Telegraf.rs.

Fundacija "Happy Pot" je medtem včeraj začela zbiranje sredstev za prevoz Stefanovega trupla iz Švice v Srbijo in za kritje stroškov njegovega pogreba.

Preberi še Varnosti kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, niso preverili pet let

V požaru, ki je izbruhnil na silvestrovo v baru Le Constellation v Crans-Montani v Švici, je umrlo 40 ljudi, več kot 100 pa jih je bilo ranjenih. Med njimi sta dva srbska državljana.

ZDA naj bi nadzirale prekinitev ognja in podprle večnacionalne sile v Ukrajini

Ženske je uspaval, nato posilil: v Franciji sodijo hipnoterapevtu

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
06. 01. 2026 17.54
"Fundacija "Happy Pot" je medtem včeraj začela zbiranje sredstev za prevoz Stefanovega trupla iz Švice v Srbijo in za kritje stroškov njegovega pogreba." ...............Kako "ganljivo" ? Srbi vam bodo hvaležni ker ga boste domov pripeljali mrtvega. Banda zahodna.
Odgovori
0 0
srecnii
06. 01. 2026 17.54
OK zdej pa nehajte že s tem, dost je bilo
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
06. 01. 2026 16.48
Joj, kok ste plitki mediji!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
