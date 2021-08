Da bi rešila petletnega sina, mama z golimi rokami nad pumo

Puma je v četrtek na jugu ameriške zvezne države Kalifornija napadla petletnega dečka. Žival so pozneje ustrelili rangerji, ki skrbijo za prostoživeče živali, so po poročanju The Guardiana sporočile oblasti.

30-kilogramska zver, ponekod imenovana tudi gorski lev ali panter, je na dečka planila, medtem ko se je igral v bližini domače hiše. V gobcu ga je nato vlekla še dobrih 40 metrov, čez trato pred hišo, je včeraj povedal Patrick Foy, vodja rangerjev in predstavnik za odnose z javnostmi kalifornijskega oddelka za ribe in prostoživeče živalske vrste.

Petletnik je utrpel hude poškodbe glave in zgornjega dela trupa, prepeljali so ga v losangeleško bolnišnico, a je trenutno v stabilnem stanju, je potrdil Foy. "Prava junakinja te zgodbe je njegova mama, ki je sinu nedvomno rešila življenje," je poudaril.

Mama je bila v hiši, ko je zunaj zaslišala nemir. "Stekla je iz hiše in pričela z golimi rokami tolči in udarjati žival, da jo je spravila s sina."

Starši so fanta takoj odpeljali v bolnišnico, od koder so o napadu obvestili organe pregona in na kraj poslali pristojnega rangerja. Ta je po besedah Foya na pumo pri hiši naletel tudi sam – zver je tičala v grmovju, s spuščenimi ušesi, pihala in renčala nanj. Zaradi vedenja in možnosti napada je predpostavljal, da gre najverjetneje za pumo, ki je napadla otroka. "In da bi zaščitil javno varnost, jo je na licu mesta ustrelil in ubil," so v izjavi za javnost sporočili z oddelka za prostoživeče oziroma divje živali. Tudi naknadni DNK-testi pa so nato potrdili, da gre za zver, ki je napadla malčka.

So pa na omenjenem območju opazili še eno pumo. Žival so začasno uspavali, preselili ter jo nepoškodovano nato izpustili v divjino. Še prej so jo tudi testirali, da bi se z gotovostjo prepričali, da ne gre za mačko, ki je napadla.