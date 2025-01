Da bi se rešili pred požarom, ljudje skakali skozi okna

V požaru, ki je zajel hotel v priljubljenem smučarskemu letovišču v turškem gorovju Bolu je umrlo 76 ljudi, še 51 oseb je bilo poškodovanih. V javnost prihajajo informacije, da so gostje, da bi se rešili, skakali skozi okna in skušali pobegniti s pomočjo rjuh.

OGLAS

Kot smo že poročali, je požar izbruhnil v torek okoli 3.30 v restavraciji 12-nadstropnega hotela Grand Kartal v letovišču Kartalkaya v provinci Bolu na severozahodu Turčije. Turški notranji minister Ali Yerlikaya je po ogledu kraja dogodka povedal, da "čutijo globoko bolečino". "Tisti, ki je odgovoren za povzročitev te bolečine, ne bo ušel roki pravice," je dodal.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP































Posledice požara hotela v Turčiji icon-picture-layer-2 1 / 17

Povedal je, da je bilo v požaru poškodovanih najmanj 51 ljudi, od 76 umrlih pa so jih identificirali 45, poroča The Guardian. Prizadevanja za identifikacijo drugih žrtev se nadaljujejo, je dejal. Minister za zdravje Kemal Memisoglu je dejal, da je vsaj ena od ranjenih oseb v resnem stanju in da so 17 drugih iz bolnišnice že odpustili. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sredo razglasil za nacionalni dan žalovanja. Vse zastave na vladnih zgradbah in turškem diplomatskem predstavništvu v tujini so spuščene na pol droga, je dejal. Izrazil je sožalje in poudaril, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe, da osvetlijo vse vidike incidenta in da odgovorni sprejmejo odgovornost. Vlada je za vodenje preiskave požara imenovala šest tožilcev. V okviru preiskave je bilo pridržanih devet ljudi, med njimi tudi lastnik hotela.

Dve osebi sta umrli, potem ko sta v paniki skočili iz stavbe Minister za pravosodje Yilmaz Tunc je povedal, da je imel hotel 161 sob in 238 gostov. Dve osebi sta umrli, potem ko sta v paniki skočili iz stavbe, je za državno agencijo Anadolu povedal guverner Boluja Abdulaziz Aydin. Glede na posnetke so zagorela najvišja nadstropja in streha hotela. "Bilo je kot apokalipsa. Ognjeni zublji so takoj zajeli hotel, v približno pol ure," je za Reuters povedal Mevlut Ozer, ki je bil priča incidentu.

Gašenje požara je trajalo približno 10 ur.

Več gasilskih in reševalnih vozil je obkrožilo zoglenelo stavbo z lesenim pročeljem, z najmanj treh oken v zgornjih nadstropij pa so visele skupaj zvezane posteljnine, s pomočjo katerih so skušali zbežati gostje. Celoten dogodek je videl tudi uslužbenec sosednjega hotela Omer Sakrak, ki je povedal, da so ljudje iz čiste panike začeli skakati skozi okna. "En prijatelj je skočil iz 11. nadstropja, naj se ga Bog usmili," je dejal. Povedal je tudi, kako so si drugi pomagali s rjuhami. "Ko je še en prijatelj poskušal splezati po rjuhi, se je ta strgala in na žalost je padel na glavo. Nek oče je kričal zaradi svojega enoletnega otroka, rekel je da ga bo vrgel, ali pa bo zgorel," je povedal.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia







Požar v smučarskem središču v Turčiji icon-picture-layer-2 1 / 5