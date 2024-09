Da bi se lahko spogledovala z gasilci, zanetila kar dva požara v naravi

Gasilci so postali sumničavi po tem, ko so žensko opazili v obeh zadnjih požarih v Tripoliju. 44-letnico so zaradi namernega večkratnega požiga, zaradi česar sta izbruhnila dva požara v naravi, aretirali pred tednom dni, poroča Greek Reporter.

Aretirali so jo preiskovalci policijskega oddelka Tripolija, je 26. avgusta sporočila lokalna gasilska enota. Dodali so, da je "grška državljanka odgovorna za povzročitev dveh požarov na kmetijskih zemljiščih". Na srečo je bil odziv gasilcev hiter, zato se se požara nista razširila na večje območje.

Zaradi njenih nepremišljenih dejanj, ki so v nevarnost spravila premoženje in lastnino ljudi ter tudi njihova življenja, oškodovana pa je bila tudi narava, so grške oblasti Grkinjo obsodile na 36 mesecev zapora in globo v višini 1000 evrov.

Zaradi požarov v naselju Ypsilon v Drami pa so policisti aretirali 51-letnega moškega, osumljenega treh požarov na kmetijskih zemljiščih. 24. in 25. avgusta naj bi namerno in večkrat podtaknil požar v naselju, zaradi česar so mu oblasti izrekle globo v višini 1400 evrov. Ob tem so ga obsodili tudi na več mesecev zaporne kazni.