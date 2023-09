Da bi silvestrovo lahko preživel z ljubico, je uprizoril svojo ugrabitev

Iera je 31. decembra 2022 poslal svoji partnerki sms sporočilo, v katerem je trdil, da ga pošiljajo njegovi ugrabitelji. Pisalo je, da ga bodo namišljeni ugrabitelji zadržali do naslednjega jutra, torej ravno čez silvestrovo.

Njegova partnerka je seveda nemudoma kontaktirala policijo, ki je že naslednje jutro našla Iera v njegovem kombiju v kraju Dapto. Policisti so v preiskavo Ierove trditve o ugrabitvi vložili ogromno časa, pri čemer so samo za pridobivanje telefonskih izpiskov porabili 16.218 dolarjev, so poročali lokalni mediji. Iera je namreč sprva trdil, da ga je ugrabila skupina neznanih moških z Bližnjega vzhoda, nato pa naj bi ga izpustili.

Seveda pa je zgodba "smrdela" vsem, tako policistom kot medijem. Januarja so ga aretirali in obtožili. Iera se je sicer zaporni kazni izognil, vendar je moral opraviti 350 ur družbeno koristnega dela, policiji pa je moral plačati odškodnino.

To pa še ni vse, poleg tega je skrival nedovoljeno strelsko orožje, torej je bil obtožen še posedovanja orožja brez licence in posedovanja streliva. Njegov odvetnik je sporočil, da je zadovoljen z izidom ter dejal, da je Iera dosegel izjemen napredek. "Še naprej ima podporo svoje družine in partnerke ter želi nadaljevati življenje kot produktiven član skupnosti," poročanje televizije 9News povzema BBC.