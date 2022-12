Da bi umirili napetosti, so v Peruju odprli pot predčasnim volitvam

Poslanci so spremembo v volilnem koledarju potrdili s 93 glasovi proti 30. Trenutna predsednica države Dina Boluarte, ki predčasno izvedbo volitev podpira, bo v skladu z ukrepom oblast julija 2024 predala zmagovalcu volitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Castillo se je moral s položaja posloviti v začetku meseca, potem ko je poskušal razpustiti parlament in vladati z odloki. Zaradi očitkov, da je poskušal izvesti državni udar, so ga aretirali in pristal je v preiskovalnem priporu.

Na ulice se je zgrnilo na tisoče njegovih podpornikov, ki so med drugim blokirali ceste in letališča. V spopadih z varnostnimi silami je bilo po uradnih podatkih ubitih najmanj 21 ljudi. Odstavitev so ostro kritizirale tudi Castillove levičarske zaveznice v Latinski Ameriki, vključno z Mehiko, ki se je zapletla v spor s perujskimi oblastmi in med drugim odobrila azil za družino odstavljenega predsednika. Ta se je zatekla v prostore njenega veleposlaništva v Limi. Sicer ni identificirano, katerim članom Castillove družine je bil odobren azil, perujska zunanja ministrica Ana Cecilia Gervasi Diaz pa je dejala, da bo Castillovi družini, zlasti njegovi ženi in otrokom, omogočen varen odhod iz države.