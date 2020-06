Da bi zaščitili Putina pred koronavirusom, izdelali tunel za razkuževanje obiskovalcev

Da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina zaščitili pred morebitno okužbo s koronavirusom, so njegovo rezidenco opremili s posebnim tunelom. Slednji temeljito razkuži vse, ki se sprehodijo skozi vodno meglico. Z virusom so se od začetka epidemije okužili že številni ožji Putinovi sodelavci, med drugim njegov tiskovni predstavnik, ruski premier in dva ministra. V Rusiji, ki je tretja najhuje prizadeta država zaradi koronavirusa na svetu, dnevno še vedno beležijo več tisoč okužb.

Vladimir Putin je v času koronavirusa deležen posebnega varovanja. FOTO: AP Ruska tiskovna agencija RIA-Novosti poroča, da so rezidenco Novo-Ogarjovo, kjer prebiva ruski predsednik Vladimir Putin, opremili s posebnim tunelom. Slednji je zasnovan tako, da razkuži vse, ki se skozi tunel sprehodijo, in sicer z vodno meglico. Putin vse od začetka epidemije koronavirusa večino svojih obveznosti opravlja od doma s pomočjo videokonferenc. V zadnjih mesecih je imel v živo le nekaj sestankov. O tunelu je spregovoril Ivan Belozertsev, guverner ruske regije Penza. Kot je povedal, je tehnologijo razvilo lokalno podjetje Motor Technologies, ki izdeluje pralno opremo za avtomobile in industrijske namene, poroča RIA. Aprila letos je Putinov tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov sporočil, da bodo vsi, ki se bodo v prihodnje srečali z ruskim predsednikom, testirani na novi koronavirus. Vsa srečanja bodo potekala z upoštevanjem pravil družbenega distanciranja. Peskov je bil nato maja hospitaliziran zaradi okužbe s koronavirusom. Na testiranju so bili pozitivni tudi premier Mihail Mišustin, ministrica za kulturo Olga Ljubimova in minister za stanovanjske zadeve Vladimir Jakušev. Rusija je zabeležila tretje največje število primerov koronavirusa na svetu. Samo danes so našteli 7843 okužb, skupno tako že več kot 550.000. Opazovalci se sprašujejo, ali morda država prikriva realno število smrtnih žrtev s covidom-19. Doslej naj bi jih umrlo skoraj 8.000.