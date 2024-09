Da imajo apartmajev preveč, se zavedajo tudi Hrvati sami

Hrvaško ministrstvo za turizem je rezultate sezone ocenilo kot odlične, po njihovem mnenju na vrhuncu sezone ni več prostora za rast. So pa imele vse vrste nastanitev razen hotelov padec zasedenosti. Število ležišč je na Hrvaškem namreč drastično poskočilo, zdaj jih imajo denimo kar četrt milijona več kot pred pandemijo covida. Sistem zaradi tega postaja nevzdržen, je opozoril pristojni minister. Vlada namerava zato sprejeti dva nova zakona, da bi sektor spravili v red.

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je rezultate sezone na današnji novinarski konferenci ocenil kot odlične. Na vrhuncu sezone so našteli skupno 110.000 več turistov kot lani. Dodal je, da na vrhuncu sezone ni več prostora za rast in da je cilj hrvaškega turizma rast zunaj poletne sezone.

"Nekateri so komentirali, da niso imeli pričakovanih rezultatov. Menimo, da je to deloma posledica manjše zasedenosti, ki jo je povzročila hiperinflacija ponudbe v primerjavi s povpraševanjem, kar se je zgodilo tako v namestitvenem kot v gostinskem sektorju," je dejal Glavina, ki je kot problem izpostavil preveliko število apartmajev. Vse vrste nastanitev letos namreč beležijo padec zasedenosti v primerjavi z lani, z izjemo hotelov, ki so imeli za dva odstotka boljšo zasedenost. Kar 250.000 ležišč več kot leta 2019 Število ležišč na Hrvaškem se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 15 odstotkov. "To je za več kot 250.000 ležišč, od tega največ, 170.000, v nekomercialnih namestitvah," je sporočil Glavina in dodal, da je bilo letos samo v primerjavi z lani za tri odstotke več namestitvenih zmogljivosti, kar pomeni 67.000 novih ležišč, od tega 27.000 v nekomercialnih in 25.000 v družinskih objektih.

Glavina je izpostavil, da sistem zaradi tega postaja nevzdržen. Vlada je zato v postopku sprejema zakona o upravljanju in vzdrževanju stavb ter davka na nepremičnine, za katera minister pravi, da bosta uvedla red v sektor nekomercialnih namestitev. Ob tem je poudaril, da niso vsi v enakem položaju in da bodo pri davku na nepremičnine upoštevali lokacijo nepremičnine. Manj Nemcev in Italijanov Hrvaško je avgusta letos sicer obiskalo 265.000 več turistov kot avgusta lani, medtem ko jih je bilo julija 155.000 manj kot leto prej. To pomeni, da jih je bilo na vrhuncu sezone skupno 110.000 več kot lani. V predsezoni je Hrvaško obiskalo osem odstotkov več gostov kot lani, v juliju in avgustu pa za en odstotek več. Število nočitev v dveh najbolj obiskanih poletnih mesecih je bilo enako kot lani.

Od začetka leta do konca avgusta so na Hrvaškem zabeležili 16,9 milijona prihodov turistov, kar je za štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so skupno 89,4 milijona nočitev, kar je za odstotek več kot lani. Slovenci so na Hrvaškem v prvih osmih mesecih ustvarili 1,4 milijona prihodov in 9,37 milijona nočitev, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti. Najštevilčnejši turisti so bili tudi letos Nemci. Bilo jih je več kot 2,5 milijona, ustvarili pa so 17,7 milijona nočitev, kar je za štiri odstotke manj prihodov in za šest odstotkov manj nočitev kot lani. Za pet odstotkov manj je bilo tudi Italijanov. Več potnikov na cestah, morju in v zraku Turistični sektor je v osmih mesecih ustvaril za 11,55 odstotka večjo vrednost davčno potrjenih računov kot v enakem obdobju lani, in sicer ob 5,5-odstotnem povečanju števila računov. Po hrvaških avtocestah je po navedbah ministrstva potovalo več kot 53 milijonov vozil, kar je za devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

