Da je Brigitte ženska, bosta zakonca Macron dokazovala z znanstveno dokumentacijo

Odvetnik zakoncev Macron je za enega od podcastov BBC pojasnil, da bosta predložila dokumentacijo v tožbi zaradi obrekovanja, ki sta jo vložila proti Owens, ker je po spletu širila prepričanje, da se je Brigitte Macron rodila kot moški.

Po njegovih besedah se francoski prvi dami te izjave zdijo neizmerno žaljive in so bile motnja za delo njenega soproga. Kot je še dejal, je Brigitte Macron trdno odločena storiti vse, da bi razjasnila zadeve.

Owens, nekdanja komentatorka konservativnega ameriškega medija Daily Wire, ki ima na družbenih omrežjih milijone sledilcev, je večkrat ponovila, da je Brigitte Macron moški. Marca lani je dejala, da bo za to trditev stavila "ves svoj poklicni ugled".