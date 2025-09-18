Da je Brigitte ženska, bosta zakonca Macron dokazovala z znanstveno dokumentacijo

Odvetnik zakoncev Macron je za enega od podcastov BBC pojasnil, da bosta predložila dokumentacijo v tožbi zaradi obrekovanja, ki sta jo vložila proti Owens, ker je po spletu širila prepričanje, da se je Brigitte Macron rodila kot moški.
Po njegovih besedah se francoski prvi dami te izjave zdijo neizmerno žaljive in so bile motnja za delo njenega soproga. Kot je še dejal, je Brigitte Macron trdno odločena storiti vse, da bi razjasnila zadeve.
Owens, nekdanja komentatorka konservativnega ameriškega medija Daily Wire, ki ima na družbenih omrežjih milijone sledilcev, je večkrat ponovila, da je Brigitte Macron moški. Marca lani je dejala, da bo za to trditev stavila "ves svoj poklicni ugled".
Zakonca Macron sta tožbo proti Owens v ZDA vložila julija. V njej trdita, da je zanemarila vse verodostojne dokaze, ki so ovrgli njeno trditev, in namesto tega podprla znane zagovornike teorij zarote in obrekovalce.
Odvetniki vplivnice zahtevajo zavrnitev tožbe. Poudarjajo, da tožba ne bi smela biti vložena v ameriški zvezni državi Delaware, saj ni povezana s podjetji Owens, registriranimi v tej zvezni držav in bi vplivnici lahko povzročila znatne finančne in operativne težave.
Trditve, da je Brigitte Macron moški, sicer niso nič novega. Med drugim sta to trdili francoski blogerki Amandine Roy in Natacha Rey v videu na YouTubu iz leta 2021.
Zakonca Macron sta blogerki tožila zaradi obrekovanja in lani dobila tožbo. A po pritožbi blogerk je bila sodba letos razveljavljena zaradi svobode izražanja. Francoski predsedniški par se je na to odločitev pritožil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.