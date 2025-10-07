Da je prejel Nobelovo nagrado, izvedel med potepanjem po divjini

Ameriški znanstvenik Fred Ramsdell, eden od prejemnikov Nobelove nagrade za medicino, se še nekaj časa po uradni razglasitvi sploh ni zavedal, kako pomembno priznanje mu je podelila švedska kraljeva akademija znanosti. Z dobitnikom nagrade, ki se mudi na "potovanju svojega življenja", namreč nikakor niso mogli vzpostaviti stika.

Nobelov odbor nikakor ni mogel stopiti v stik z dobitnikom letošnje Nobelove nagrade za medicino. 64-letni ameriški znanstvenik Fred Ramsdell se trenutno namreč mudi na pohodniškem izletu nekje v Idahu in ker je izven omrežja tako sploh ni vedel, kakšna čast ga je doletela. Kot je povedal njegov prijatelj in soustanovitelj raziskovalnega laboratorija Jeffrey Bluestone, si Ramsdell vsekakor zasluži priznanje, a kaj ko nihče sploh ne more do njega, da bi mu veselo novico sporočil. "Tudi sam sem ga poskušal dobiti. Mislim, da je z nahrbtnikom nekje na pohodu po divjini Idaha," je za AFP dejal Bluestone. Iz laboratorija Sonoma Biotherapeutics pa so sporočili, da je Ramsdell na "potovanju svojega življenja", ki ga je načrtoval že nekaj časa.

Ameriški znanstvenik se trenutno mudi nekje v Idahu, z njim pa ni bilo mogoče vzpostaviti stika.

Na telefon so ga končno uspeli priklicati več kot 12 ur po razglasitvi. Z ženo Lauro O'Neill sta se ustavila nekje v bližini meje z Montano, ko je pričela kričati. Najprej je pomislil, da je morda videla grizlija, piše The New York Times. Resnica je bila precej bolj spodbudna – ko je znova prižgala mobilni telefon, je na njem zagledala poplavo sporočil, vsa pa z isto novico. "Pravkar si dobil Nobelovo nagrado," je zavpila. "Nisem, ne," ji je odgovoril Ramsdell. Sam je imel telefon nastavljen na letalski način in bil zato za 'zunanji' svet povsem nedosegljiv. "Imam 200 sporočil, ki pravijo, da si," mu je nato odvrnila žena. Kot je še povedal medijem, ni pričakoval nobenih pomembnih telefonskih klicev in je zato na mobilniku namenoma izklopil povezavo z omrežjem. "Zagotovo nisem pričakoval, da bom dobil Nobelovo nagrado," je še dejal. "Na to nisem nikoli pomislil."

Nobelova nagrada za medicino 2025

Žirija je sicer na težavo sprva naletela tudi, ko je skušala priklicati Mary Brunkow – drugo prejemnico nagrade. Oba raziskovalca delujeta na zahodni obali ZDA, ki je devet ur za Stockholmom. Nazadnje so le uspeli stopiti z njo v stik. "Prosil sem jih, naj me, če bodo imeli možnost, pokličejo nazaj," je na novinarski konferenci, kjer so razglasili zmagovalce, dejal generalni sekretar Nobelovega odbora Thomas Perlmann.

Odkritje na področju periferne imunske tolerance

Ramsdell in Brunkowa si prestižno nagrado, ki je 'otvorila' teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad, delita še s Shimonom Sakaguchijem z univerze v Osaki na Japonskem. Nagrado prejmejo za odkritja v zvezi z delovanjem imunskega sistema. V raziskavi so namreč uspeli identificirati 'varnostne stražarje' imunskega sistema, imenovane regulatorne T-celice. Te imunskim celicam preprečujejo, da napadajo naše lastno telo. Njihova dognanja so privedla do novega področja raziskav in razvoja potencialni zdravljenj, ki so že v postopkih kliničnih preizkušanj in ocenjevanj.

Periferna imunska toleranca preprečuje, da bi imunski sistem škodoval telesu.

74-letnemu Sakaguchiju je prvi ključni preboj na tem področju uspel leta 1995, ko je odkril prej neznano vrsto imunskih celic, ki telo ščitijo pred avtoimunskimi boleznimi. Brunkowa, zdaj višja vodja projektov na Inštitutu za sistemsko biologijo v Seattlu, in Ramsdell, višji svetovalec pri podjetju Sonoma Biotherapeutics, sta se do drugega ključnega odkritja dokopala leta 2001.