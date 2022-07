'Da ne gre za ognjemet, sva ugotovila, ko sva videla prvo strelno rano'

"Zvenelo je kot nekaj petard v velikem kovinskem košu," je zvok opisal 57-letni Jeff Leon. Z ženo sta slišala 20–30 pokov, potem pa zagledala policijo in ljudi, ki so padali na tla. Takrat sta začela bežati. Poskušala sta se prebiti do svojih 14-letnih dvojčkov, ki bi morala nastopiti v okviru šolske nogometne ekipe. "Videla sva moškega, ki je imel izjemno globoko strelno odrgnino na desni strani temena, šele takrat sva ugotovila, da zvoka ne povzroča ognjemet," je povedal Jeff.

19-letni Rainan Lowrey je napad opazoval iz svojega stanovanja. Tudi on najprej ni vedel, da gre za strele. "Videl sem, kako so začeli zmedeno teči, kako prestrašeni so bili, in ker sem fotograf in snemalec, mi je moj instinkt narekoval, naj začnem snemati," je opisal dogodek. Na njegovem posnetku se lahko vidi že opisano dogajanje, ki ga spremlja kričanje in 20-sekundno streljanje. "Nikoli še nisem doživel česa takega. Tega ne pričakuješ," je še dodal. Posnetek je kasneje predal policiji.

Krajan Miles Zaremski je zvok pištole zamenjal s pokanjem avtomobilskega motorja. "Ko je počilo nekajkrat zapored, približno 30-krat, in so ljudje začeli teči, sem dojel, za kaj gre." Povedal je še, da "je bilo vse skupaj bolno. Bilo je kaotično. Če se to lahko zgodi v mirnem in ljubečem predmestju, kot je Highland Park, se lahko zgodi ne le v sinagogah, cerkvah in šolah, ampak kjerkoli."