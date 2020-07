Da ne more dihati, je George Floyd policistom povedal 20-krat

46-letnik je umrl po tem, ko so ga maja pridržali policisti, eden od policistov pa je skoraj devet minut s kolenom pritiskal na njegov vrat. Iz posnetka ene od prič je slišati kako George Floyd reče, da ne more dihati. Kmalu za tem je izgubil zavest in umrl. V dneh in tednih, ki so sledili umoru, je Ameriko in svet zajel val protestnikov, ki se borijo za pravično obravnavo njegove smrti.

Dogodek je za sabo potegnil še javno razpravo o številnih drugih krivicah, ki se na dnevni ravni dogajajo temnopoltim. Začelo se je gibanje 'Black lives matter (BLM)' oziroma življenja temnopoltih štejejo, ki opozarja na rasizem. Vse štiri policiste, ki so pridržali Floyda, so odpustili, enega od njih, Dereka Chauvina, pa obtožili umora. Preostali trije Thomas Lane, J. Alexander KuenginTou Thao, so obtoženi pomoči in podpiranja uboja, poroča Independent.