'Da smo lahko izstopili z letala, smo morali pokazati dokumente'

Italijanska vlada Giorgie Meloni je po množičnem vstopu migrantov na špansko ozemlje na severu Afrike, ki je sicer del schengenskega območja, vendar zanj velja poseben režim z izjemami, prekinila schengenski dogovor s Španijo. Ukrep je Španija označila za nesorazmeren, španski premier Pedro Sanchez pa je v odzivu poudaril tudi, da ima Španija po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj da je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026). Ker pa Italija kljub pozivom Španije, naj vlada Giorgie Meloni odpravi kontrole, ki jih je 1. avgusta uvedla za potnike, ki prihajajo iz Španije, tega ni storila, se je država na Iberskem polotoku odločila odgovoriti z enakim ukrepom. Od polnoči tako tudi za potnike iz Italije v Španiji veljajo mejne kontrole. Ukrep bo po poročanju španskega RTVE.es sprva v veljavi do 7. septembra, po navedbah španskega ministrstva za notranje zadeve pa so kontrole naključne in ne sistematične ter se izvajajo pri izstopu z letala, "brez preusmeritve toka potnikov na območje zunanjega mejnega nadzora".

Uradniki preverjajo predvsem dokumentacijo potnikov, ki prihajajo iz Italije in so državljani tretjih držav, medtem ko za državljane držav članic Evropske unije pregled ni potreben. A že danes je novi ukrep na letališčih povzročil več nevšečnosti za potnike. Zjutraj je na terminal 2 letališča Madrid-Barajas prispelo več letov, vključno z enim iz Milana in dvema iz Rima, kjer pa niso opravili nobenih kontrol. Drugače je bilo na terminalu 4, kjer so uradniki preverili celoten seznam potnikov, ki so prispeli iz Bologne. "Rekli so nam, da ne moremo izstopiti z letala, če ne pokažemo dokumentov," je pojasnila ena od potnic na krovu letala. Potrdila je, da so morali vsi potniki na letalu pokazati svoje potne liste. "To je nekoliko nenavadno, saj v EU nismo vajeni tovrstnih pregledov," je dodala.

Slabo za turizem

Ministrstvo je dodalo, da bodo v primeru kakršnih koli dvomov glede izpolnjevanja zahtev in potrebe po temeljitejšem pregledu potnika pospremili do mejnega prehoda za diskretno preverjanje in kontrolo. Če bo to upravičeno, bo potniku vstop zavrnjen ali pa bo sprožen drug ustrezen postopek. Po Madridu in Barceloni so naključne mejne kontrole razširili na sedem španskih letališč, in sicer so te potekale tudi v Malagi, Sevilli, Bilbau, Alicanteju in Valenciji, v prihodnjih urah pa pe na letališčih na Balearskih in Kanarskih otokih, piše italijanski Rai News.

Špansko letališče FOTO: AP