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'Da smo lahko izstopili z letala, smo morali pokazati dokumente'

Madrid, 08. 08. 2026 16.54 pred enim dnevom 3 min branja 44

Avtor:
M.P.
Špansko letališče

Spor med Rimom in Madridom se vse bolj zaostruje. Španija je opolnoči uvedla mejne kontrole z Italijo - odgovor na zavrnitev italijanske vlade, da bi odpravila enak ukrep za španske turiste. Ukrep bo sprva veljal do 7. septembra. A že prvi dan je novi ukrep povzročil nekoliko nejevolje med potniki. "Niso nas izpustili iz letala, dokler nismo pokazali dokumentov," je dejala ena od potnic ter dodala, da je to nenavadno za polete znotraj EU.

Italijanska vlada Giorgie Meloni je po množičnem vstopu migrantov na špansko ozemlje na severu Afrike, ki je sicer del schengenskega območja, vendar zanj velja poseben režim z izjemami, prekinila schengenski dogovor s Španijo. Ukrep je Španija označila za nesorazmeren, španski premier Pedro Sanchez pa je v odzivu poudaril tudi, da ima Španija po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj da je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026).

Ker pa Italija kljub pozivom Španije, naj vlada Giorgie Meloni odpravi kontrole, ki jih je 1. avgusta uvedla za potnike, ki prihajajo iz Španije, tega ni storila, se je država na Iberskem polotoku odločila odgovoriti z enakim ukrepom. Od polnoči tako tudi za potnike iz Italije v Španiji veljajo mejne kontrole.

Ukrep bo po poročanju španskega RTVE.es sprva v veljavi do 7. septembra, po navedbah španskega ministrstva za notranje zadeve pa so kontrole naključne in ne sistematične ter se izvajajo pri izstopu z letala, "brez preusmeritve toka potnikov na območje zunanjega mejnega nadzora".

Preberi še Španija vrača udarec Italiji, uvajajo mejni nadzor italijanskih potnikov

Uradniki preverjajo predvsem dokumentacijo potnikov, ki prihajajo iz Italije in so državljani tretjih držav, medtem ko za državljane držav članic Evropske unije pregled ni potreben. A že danes je novi ukrep na letališčih povzročil več nevšečnosti za potnike.

Zjutraj je na terminal 2 letališča Madrid-Barajas prispelo več letov, vključno z enim iz Milana in dvema iz Rima, kjer pa niso opravili nobenih kontrol. Drugače je bilo na terminalu 4, kjer so uradniki preverili celoten seznam potnikov, ki so prispeli iz Bologne.

"Rekli so nam, da ne moremo izstopiti z letala, če ne pokažemo dokumentov," je pojasnila ena od potnic na krovu letala. Potrdila je, da so morali vsi potniki na letalu pokazati svoje potne liste. "To je nekoliko nenavadno, saj v EU nismo vajeni tovrstnih pregledov," je dodala.

Slabo za turizem

Ministrstvo je dodalo, da bodo v primeru kakršnih koli dvomov glede izpolnjevanja zahtev in potrebe po temeljitejšem pregledu potnika pospremili do mejnega prehoda za diskretno preverjanje in kontrolo. Če bo to upravičeno, bo potniku vstop zavrnjen ali pa bo sprožen drug ustrezen postopek.

Po Madridu in Barceloni so naključne mejne kontrole razširili na sedem španskih letališč, in sicer so te potekale tudi v Malagi, Sevilli, Bilbau, Alicanteju in Valenciji, v prihodnjih urah pa pe na letališčih na Balearskih in Kanarskih otokih, piše italijanski Rai News.

Špansko letališče
Špansko letališče
FOTO: AP

Turistične agencije medtem opozarjajo, da je mejni nadzor slab za turizem, čakalne vrste in nevšečnosti. "To so politične odločitve, ki pa niso dobre za turizem, ne za tiste, ki potujejo v Španijo, ne za potnike, ki želijo priti v Italijo," so poudarili v Fiavetu, največje trgovinsko združenje v sektorju s 1500 potovalnimi agencijami in organizatorji potovanj.

"Kontrole povzročajo težave. Prihaja do čakalnih vrst, motenj v storitvah in povezavah s podjetji za najem avtomobilov. Tisti, ki imajo v lasti agencije, poročajo o težavah s strankami," do še sporočili.

Italijansko ministrstvo za turizem pa povsem drugače: "Ni vpliva na dohodne in odhodne turistične tokove v Italiji. Ponovna uvedba kontrol na zračni in morski meji s Španijo vpliva le na državljane držav zunaj EU, da se preveri njihov pravni status. Zato je turistični sektor v zadevo popolnoma nevpleten."

Španska vlada je dala sicer Italiji rok do te nedelje, da odpravi nadzor, in opozorila, da bo v nasprotnem primeru sprejela "sorazmerne" ukrepe za zaščito interesov in dostojanstva španskih državljanov. A italijanska vlada je zahtevo zavrnila in zatrdila, da ne bo sprejela "ultimatov".

španija italija spor letališče schengen
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KOMENTARJI44

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
09. 08. 2026 15.51
Če ste samo dokumente je OK če bi morali kaj drugega pa bi marsikaterega-katero zavrnili.
Odgovori
+1
1 0
cefre
09. 08. 2026 14.56
Žal je takšen zaplet posledica nepremišljenosti in nestrpnosti nekoga, ki je zaostrovanje začel in ko ni več druge izbire sledi proti ukrep z upanjem, da vsaj takrat začne kdo razmišljat če je pretiraval!
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 21.49
Samo naš blentavi Golob in Sanchez podpirata migrante !
Odgovori
+0
5 5
bandit1
09. 08. 2026 11.27
Ne sosedova Vera ne Bog ti ne more več pomagati, mogoče ko bo zunaj 50 cm snega in se ti glava ohladi. Ma saj ne trpiš ti trpijo drugi okoli tebe ker ti nič ne razumeš.
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+1
4 3
zmerni pesimist
08. 08. 2026 20.46
Dokumente pač moraš imeti vedno pri sebi a je tolg težko to pokazat
Odgovori
+12
13 1
jank
08. 08. 2026 20.43
Pa kaj je mislila Melona, ko je izkoristila Ceoto za hujskanje njenih lolov? A je mislila, da ji bodo Španci poiskali.
Odgovori
-6
6 12
lokson
08. 08. 2026 20.33
Kakšno pravljico na to temo, so danes spesnili na dnevniku tega portala in na očiščeni TV. Pa da vas ni sram.
Odgovori
+8
10 2
zavetnik
08. 08. 2026 20.07
Kaj si misli Italijanka meloni da bo izsiljevala z fašističnimi metodami in da ne bo povracilnih ukrepov tako odgovarjajo normalni voditelji ki niso marionete zda in Izraela
Odgovori
-4
10 14
mmickica
08. 08. 2026 19.50
Italijani imajo prav, ne popuscat!
Odgovori
+5
15 10
FlatyEric
08. 08. 2026 19.31
Španski levičarji se hočejo maščevati Italiji, ki se upravičeno varuje vdora migrantov iz Španije.
Odgovori
+4
14 10
optimist11
08. 08. 2026 21.06
A ti je poznano , da je EU že pred desetletjem ponudila pomoč Italija zaradi prevelikega nelegalnega vstopa migrantov. In so odklonili. Pa veš zakaj? Ker so dobili zastonj delovno silo, ki jim dela na plantažah, mi se pa čudimo kako so lahko tako poceni.
Odgovori
+1
4 3
Nidani
08. 08. 2026 19.26
Italijani, bodite veseli, da nista prišla v kontrolo Hojs in njegova mama!🤣😂
Odgovori
+2
10 8
zvoneti
08. 08. 2026 19.25
Bravo Sanchez, melonca na najprej poskrbi za svoje migrante, 500.000 jih je že prišlo v EU preko Italije. Sicer pa populistično neumno nabijanje za volilce-ovce desnih populističnih EU voditeljev. V Italiji po večjih mestih izven centra vidiš samo še tujce take in drugačne, skratka greznica in ona se repenči, prava se je oglasila.
Odgovori
-1
12 13
Nidani
08. 08. 2026 19.19
Kaj bo šele, ko prikoraka 250.000 Grimsovih migrantov iz Bihaća, skaterimi je strašil?
Odgovori
-6
5 11
jank
08. 08. 2026 20.45
Ja, res, kje čakajo tako dolgo? Grims sigurno ve.
Odgovori
-4
2 6
Sarmx
08. 08. 2026 19.19
Pravilno
Odgovori
+8
9 1
Diavolo 666
08. 08. 2026 18.53
Pri nas v Italiji je največ albancev, maročanov in ukrajincev
Odgovori
+3
6 3
Nidani
08. 08. 2026 19.17
Da nisi v Švici?😅
Odgovori
-4
2 6
Razumnež
08. 08. 2026 18.45
Ne vidim problema, da se ljudi iz Italije in Španije malo bolj pregleda.... Obema državama dam prav.
Odgovori
+9
10 1
Vera in Bog
08. 08. 2026 18.33
Sanchez ogroža varnost EU ja !
Odgovori
+4
15 11
proofreader
08. 08. 2026 18.32
Skrajno leva španska vlada je razdelila na sto tisoče dovoljenj za bivanje v EU.
Odgovori
+8
16 8
Stiva
08. 08. 2026 18.42
Italija pa se 5x vec
Odgovori
-1
8 9
Artechh
08. 08. 2026 18.32
Za prosti gospodarski pretok ne rabis ukiniti pregled dokumentov. To je treba nazaj uvesti
Odgovori
+11
11 0
proofreader
08. 08. 2026 18.30
Avstrija in Italija sta uvajali mejne kontrole na meji s Slovenijo in ni bilo nekega medijskega odziva v EU.
Odgovori
+17
18 1
Stiva
08. 08. 2026 18.43
Problem je, ker so Italijani delali nadzor na meji s Slovenijo. Glede na stevilo migrantov v Italiji bi moralo biti obratno...
Odgovori
-1
4 5
Artechh
08. 08. 2026 18.29
Temu se rece normala lol
Odgovori
+7
7 0
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