Da so izpraznili stranišče, namesto v Britaniji pristali kar v Španiji

"Kot nagrajenemu letalskemu prevozniku sta udobje in dobro počutje naših strank za nas izjemnega pomena. Opravičujemo se, če je to povzročilo kakršne koli nevšečnosti," je po nepredvidenem postanku na severu Španije dejal tiskovni predstavnik za Jet2. Letalo z okoli 200 potniki je moralo namreč na poti s Kanarskih otokov proti Manchestru narediti en manjši ovinek in za dve uri pristati v Bilbau. Razlog za to pa – izpraznitev straniščnega rezervoarja, poroča Sky News.

Kot je na spletu sporočil portal Flight Emergency, je bil let Jet2 LS782 preusmerjen, ker so se na letalu pokvarila stranišča. "In da bi potnikom omogočili uporabo stranišča," so še sporočili. Po ponovnem vzletu pa: "Mehurji so izpraznjeni, LS782 je spet na poti."

Že sicer je letalo z letališča na otoku Gran Canaria poletelo z enourno zamudo. A kljub dodatnim nevšečnostim in več kot dvourni zamudi potnikom v skladu z evropskimi pravili o letalskih pravicah žal ne pripada izplačilo odškodnine.

A morda jim vsaj nekoliko utehe predstavlja zavedanje, da je bila nepričakovana ekskurzija v celinsko Španijo za letalsko družbo precej draga. Jet2 bo namreč v obliki goriva in dodatnih pristojbin za pristanek stala več tisoč evrov stroškov.

Potniki so v času postanka sicer ostali na krovu letala, je še sporočil tiskovni predstavnik letalskega prevoznika.