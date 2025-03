Dačić priznal, da ima Srbija zvočni top, a zanikal uporabo. Po pomoč k strokovnjakom FBI

Srbski notranji minister Dačić pravi, da je bila njegova prvotna izjava, da notranje ministrstvo nima zvočnega topa, nespretna. Potrdil je, da je Srbija sonično orožje kupila pred štirimi leti in da je to v lasti srbske policije, vendar je poudaril, da ga nikoli niso uporabili. Kot pravi, je pisal direktorju ameriškega FBI-ja in ga prosil za pomoč pri strokovni analizi dogodka 15. marca, ko se je množica v paniki razkropila zaradi nenavadnega zvoka.

Minister za notranje zadeve Republike Srbije Ivica Dačić je za srbski Danas potrdil, da ima notranje ministrstvo v lasti sonično orožje oziroma zvočni top, ki so ga kupili leta 2021. "Ti sistemi so v škatlah v naših skladiščih. So v lasti ministrstva za notranje zadeve, vendar niso bili dani v uporabo, niti niso nameščeni na nobenem od naših vozil ali sistemov," je dejal Dačić. Ko so ga novinarji časnika vprašali, zakaj je prvotno izjavil, da notranje ministrstvo nima zvočnega topa ali podobnih zvočnih orožij, je dejal: "To je bila nespretna izjava. S tem sem mislil, da notranje ministrstvo ni uvrstilo tega sredstva v svoj nabor prisilnih sredstev."

Dačić je na torkovi seji parlamentarnega odbora za varnost potrdil, da ima notranje ministrstvo zvočni top ameriškega podjetja Genasys LRAD 100X. Pojasnil je, da so ga kupili za pošiljanje glasovnih sporočil, ne pa zračnih ali zvočnih valov. "Da pa ne bi kdo rekel, da bi ga lahko zlorabili, to sredstvo nikoli ni uvrščeno na seznam orožja, ki ga uporablja MNZ. Ni bil v uporabi in ne bo v uporabi, saj je za to treba podati ukaz," je dejal Dačić in dodal, da gre za najbolj preprosto sredstvo, ki obstaja. Novinarji se sprašujejo, zakaj je torej država vnaprej kupila sistem, ki ga po trenutni zakonodaji niti ne sme uporabljati. Dačič odgovarja, da gre za zgrešeno investicijo. "Najbrž so takrat mislili, da bo sprejet nov zakon o policiji, ki je kot še eno prisilno sredstvo predvideval uporabo zvočnega orožja," pravi notranji minister. Kot je poudaril, sam takrat ni bil notranji minister, nima pa konkretnega odgovora na vprašanje, kdo bi moral odgovarjati zaradi zgrešene investicije.

Za razjasnitev dogodka po pomoč k FBI Dačić je sicer glede razjasnitve dogodka, ko se je med 15-minutnim molkom v Beogradu zaslišal nenavaden zvok, ljudje pa so se v paniki razkropili, pisal tudi direktorju ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI) Kashu Patelu.