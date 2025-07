Dalajlama ob 90. rojstnem dnevu: Živel bom še 40 let

Indijski duhovniki, dolgoletni privrženci, vključno s hollywoodskim igralcem Richardom Gereom , in tisoči vernikov so se zbrali, da bi počastili izgnanega voditelja.

Templji na vrhu hriba so odmevali od napevov, plesne skupine pa so nastopale z zvenečimi činelami in dudami.

Niti silno monsunsko deževje ni pokvarilo razpoloženja, saj se je tibetanski duhovni voditelj Dalajlama pojavil v tradicionalnih oblačilih in rumeni halji, nasmejan in v sprehodu s pomočjo dveh menihov.

Gere je na praznovanju z nasmehom na obrazu stopil na oder in izjavil, kako "vesel dan" je bil. Nato je objel Dalajlamo, za katerega je dejal, da "popolnoma uteleša nesebičnost", in mu poljubil roko.

Nedeljska praznovanja so vrhunec tedna molitev za dolgo življenje, ki se je začel v ponedeljek, usklajenega z njegovim rojstnim dnevom po tibetanskem luninem koledarju.

Na sobotni slovesnosti je dalajlama sledilcem dejal, da bo živel še 40 let – do 130 – dve desetletji dlje od svoje prejšnje napovedi.

Čeprav je dejal, da se običajno izogiba praznovanju rojstnih dni, se je dalajlama sledilcem zahvalil, da so to priložnost izkoristili za razmislek o duševnem miru in sočutju. O sebi je govoril kot o "preprostem budističnem menihu" in dejal, da ob pogledu na svoje življenje pri 90 letih ne obžaluje ničesar.

"Čeprav je pomembno delati za materialni razvoj, se je ključnega pomena osredotočiti na doseganje duševnega miru z gojenjem dobrega srca in s sočutjem, ne le do bližnjih in dragih, ampak do vseh," je dejal v svojem rojstnodnevnem sporočilu.

Ta teden je Dalajlama potrdil načrte za naslednika in s tem končal dolgoletna ugibanja o tem, ali se bo 600 let stara institucija končala z njim.

Po tibetanski budistični tradiciji se Dalajlama po smrti reinkarnira – proces, ki je globoko zakoreninjen v duhovnih običajih, ne v politični avtoriteti.

Dalajlama, ki živi v izgnanstvu od pobega pred kitajsko oblastjo leta 1959, je že prej dejal, da se bo njegova reinkarnacija zgodila v "svobodnem svetu", kar pomeni zunaj Kitajske.

Vendar je Peking, ki ga ima za separatista, hitro zavrnil njegovo pooblastilo za določitev naslednika. Kitajski uradniki vztrajajo, da mora vsako nasledstvo slediti kitajskim zakonom, verskim obredom in zgodovinskim konvencijam – in ga mora na koncu odobriti vlada v Pekingu.

Tudi indijski premier Narendra Modi je Dalajlami izrazil rojstnodnevne čestitke in ga označil za "trajni simbol ljubezni, sočutja, potrpežljivosti in moralne discipline".

Voščila je poslal tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki ga je označil za "najmlajšega 90-letnika, ki ga poznam", in se mu zahvalil za prijateljstvo.