Dalajlama: Moj naslednik se bo rodil izven Kitajske

Tibetanski budisti verjamejo, da se razsvetljeni menihi ponovno rodijo, da bi nadaljevali svojo duhovno zapuščino. 14. dalajlama bo v nedeljo dopolnil 90 let in je dejal, da se bo v tem času posvetoval s starejšimi menihi in drugimi, da bi delil morebitne namige o tem, kje bi lahko po njegovi smrti našli njegovega naslednika, fanta ali dekle.

"Preostanek svojega življenja bom posvetil v korist drugih, kolikor je le mogoče," je dalajlama v ponedeljek povedal svojim privržencem, ki so molili za njegovo dolgo življenje.

"Obstajal bo nekakšen okvir, znotraj katerega se bomo lahko pogovarjali o nadaljevanju institucije dalajlam," je dejal, ne da bi podrobneje opredelil okvir.