"Nocoj izvajamo usmrtitev. Dali smo ji 10 gramov pentobarbitala. Oseba še ni mrtva. To se je začelo pred približno eno uro. Kličemo reševalno vozilo," je javil uslužbenec zapora Riverbend v Nashvillu. Na vprašanje dispečerja, ali Christa Pike normalno diha, je odvrnil, da je njeno dihanje zelo oteženo in počasno. Dodal je, da je nezavestna in zato ne more povedati, ali jo boli v prsih.

Na številko za nujne primere je poklicala tudi odvetnica Pikeove Kelly Gleason. Opozorila je, da je njena klientka še živa in da potrebuje takojšnjo zdravstveno pomoč. "Ni budna in smrči," je povedala dispečerju, ki ji je odgovoril, da poskušajo na kraj napotiti pripadnike državne prometne policije.

Pikeovo so po neuspelem poskusu usmrtitve sprva priključili na ventilator. Po navedbah njenih odvetnikov se je vrnila k zavesti šele nekaj manj kot teden dni pozneje, nakar so jo odpustili iz bolnišnice in v soboto prepeljali nazaj v zapor.

Pikeova je edina ženska na oddelku za obsojence na smrt v Tennesseeju. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Po podatkih ameriškega informacijskega centra za smrtno kazen je prva znana oseba, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.