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'Dali smo ji 10 gramov pentobarbitala. Oseba še ni mrtva'

Nashville, 13. 10. 2026 07.23 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici

Klici zaporniških uslužbencev v Nashvillu na številko za nujne primere 911 v času poskusa usmrtitve Christe Pike v ameriški zvezni državi Tennessee razkrivajo, da je bila obsojenka približno eno uro po prejemu dveh smrtonosnih injekcij pentobarbitala še živa, nezavestna in je težko dihala.

"Nocoj izvajamo usmrtitev. Dali smo ji 10 gramov pentobarbitala. Oseba še ni mrtva. To se je začelo pred približno eno uro. Kličemo reševalno vozilo," je javil uslužbenec zapora Riverbend v Nashvillu. Na vprašanje dispečerja, ali Christa Pike normalno diha, je odvrnil, da je njeno dihanje zelo oteženo in počasno. Dodal je, da je nezavestna in zato ne more povedati, ali jo boli v prsih.

Na številko za nujne primere je poklicala tudi odvetnica Pikeove Kelly Gleason. Opozorila je, da je njena klientka še živa in da potrebuje takojšnjo zdravstveno pomoč. "Ni budna in smrči," je povedala dispečerju, ki ji je odgovoril, da poskušajo na kraj napotiti pripadnike državne prometne policije.

Pikeovo so po neuspelem poskusu usmrtitve sprva priključili na ventilator. Po navedbah njenih odvetnikov se je vrnila k zavesti šele nekaj manj kot teden dni pozneje, nakar so jo odpustili iz bolnišnice in v soboto prepeljali nazaj v zapor.

Pikeova je edina ženska na oddelku za obsojence na smrt v Tennesseeju. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Po podatkih ameriškega informacijskega centra za smrtno kazen je prva znana oseba, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.

Christa Pike
Christa Pike
FOTO: AP

Njeni odvetniki so pred usmrtitvijo opozarjali na tveganja, povezana s sredstvi za usmrtitev, na možnost hudih bolečin in trpljenja. Po njihovih navedbah je pentobarbital na rokah Pikeove povzročil opekline, po povrnitvi zavesti je imela tudi kognitivne težave. Čeprav naj bi se njeno stanje precej izboljšalo, nekatere težave s kognitivnimi sposobnostmi ostajajo.

Odvetniki so guvernerja Tennesseeja Billa Leeja pozvali, naj ji smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Lee je po neuspelem poskusu usmrtitve začasno ustavil načrtovane usmrtitve v zvezni državi, komisar tamkajšnjega oddelka za zapore Frank Strada pa je v začetku oktobra napovedal odstop.

Guvernerjev urad je za neodvisno preiskavo postopka imenoval nekdanjega zveznega tožilca Eda Stantona. Preiskava bo ugotavljala, ali so pristojni upoštevali predpisani protokol in ali so potrebne dodatne spremembe, da bi postopki usmrtitev ostali zakoniti in učinkoviti.

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Christa Pike zda poskus usmrtitve

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ibasumik
13. 10. 2026 08.22
to pa mora biti gad, da ji še strup ne pride do živega.
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