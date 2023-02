Dalmacija ostaja odrezana od sveta: 'To je katastrofa. Tu smo že sedem ur'

Vsaj 25 vozil so morale cestne službe rešiti, ker so vozniki kljub prepovedi vožnje zapeljali na zaprte odseke, nato pa obtičali na zasneženi cesti. Spet drugi so obtičali na avtocestnih postajališčih. Med njimi je bila tudi mama z dvema otrokoma, ki se je ustavila na avtocestnem postajališču Zir. "Črpalka je polna. Nihče ne more priti ali oditi. Nikjer ni prostora, niti poti, ne na parkirišču ne na cestah," je povedala in dodala, da na počivališču čakajo že sedem ur. "To je katastrofa, kolaps. Ne vem, kaj naj naredim," je tudi potožila na družbenih omrežjih.

"Kot kaže so reševalci prišli do avtomobila, ki je obstal pri Sv. Roku in mu je po nekaj urah zmanjkalo goriva ter gretja," so o reševanju voznikom, ki so se kljub pozivom zapeljali po zasneženih cestah dejali na profilu IstraMet.

Več zdrsov vozil z letnimi gumami

Kolaps na cestah je mogoče pripisati tudi voznikom z letnimi gumami, poročajo hrvaški mediji. Kot je za Index.hr dejala ena izmed Hrvatic, ki je bila več ur ujeta v zastoju na avtocesti A6, so na vlečno služno čakali več kot tri ure.

"Težave so zaradi zdrsov vozil z letnimi gumami. Zdaj so nekateri začeli voziti v nasprotno smer in naredili še večjo blokado prometa" je tudi dejala včeraj zvečer. Danes se je znova oglasili ter pojasnila, da so prvi plug na močno zasneženi cesti opazili žele okoli polnoči, ko je snežilo že več kot 10 ur.

V Gospiću, kjer je, kot že omenjeno, veter najmočnejši, so za voznike čez noč postavili sprejemni center. Do 23. ure zvečer je bil poln, vanj pa so namestili 150 potnikov. Čez noč je bila za njihove potrebe odprta tudi bližnja gostilna. Snežna odeja je tam debela že 71 centimetrov.