Goreče jutro v Dalmaciji: zgorelo 20 hiš, poškodovan gasilec

Požari v Dalmaciji še naprej pustošijo. Še zmeraj gori na območju Šibenika in Vodic, drugi del požara pa so delno obvladali, so povedali hrvaški gasilci. Zaradi požara je zgorelo najmanj 20 hiš, lažje pa je poškodovan tudi gasilec gasilske postaje Šibenik.

Na celotnem območju je okoli 300 gasilcev, na območju Zatona in Rastlina pa je trenutno okoli 70 gasilcev in 25 pripadnikov oboroženih sil, ki požare gasijo tudi s kanaderji. "Najprej želimo obvladati obrobni del požara in zaščititi objekte, zato smo razdeljeni po različnih področjih v mestih Rastline in Zaton. Taka akcija pa nas čaka še celo noč," so povedali hrvaški gasilci. Kanaderji, ki so bili aktivirani včeraj tekom dneva, so ostali aktivni tudi preko noči.

Zaradi požara je zaprta magistrala pri Vodicah in cesta Vodice-Gaćeleze ter del Benkovačke ceste. Odprta pa je cesta od šibeniškega mosta pa do Vodic; zato v smer Zadra lahko potujete preko Vodic. Zaton in Rastlino je obiskal tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. Sporočil je, da je situacija boljša, da se ogenj ne širi proti Vodicam ter da so vremenski pogoji ugodnejši. "Celo noč je delalo okoli 350 gasilcev iz Šibenika in še šest drugih županij. Na območju Rastline so pomagali tudi številni domačini, vojaki in policaji. Hvala vsem!", je zapisal.

