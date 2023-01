Dalmacija v beli preobleki: snežinke zaplesale tudi v Splitu

Kot poročajo hrvaški mediji, je Dalmacija zjutraj prejela snežno pošiljko. Snežinke so tako zaplesale v Splitu, v Imotskem je sneg že pobelil ulice. V beli preobleki so še številna dalmatinska mesta, piše Slobodna Dalmacija – od Sinja, Aržana, Blata na Cetini, Solina ...

Kot poroča Danas.hr, je splitska policija zaradi zimskih razmer voznike opozorila, da so razmere na cestah slabe in zaradi snega in poledenelega vozišča celo zaprla nekatere cestne odseke. Kot poroča Hrvaški avtomoto klub (HAK) so prekinjene številne trajektne linije, med njimi Supetar- Split, Sumartin-Makarska, Zadar-Silba-Mali Lošinj ...