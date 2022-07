Dalmacija v plamenih: aktivni trije veliki požari, ki se hitro širijo

Še en požar, ki je posledica prometne nesreče, pa gori v Zadrski županiji pri naselju Visočane. Tam se je zaradi vžiga kombija ogenj razširil na travo in nizko rastlinje. "Vse gori, več informacij vam v tem trenutku ne moremo dati," je županijski center 112 povedal za Šibenik.in, ki poroča, da je v Zatonu kaos. Ljudje so v paniki, zagorelo je več hiš, zaradi dima pa je težko dihati, poroča hrvaški medij. Navajajo, da je na terenu trenutno več kot 100 gasilcev, a gašenje požara jim otežuje močan veter.

Poudaril je, da so požari veliki ter da se hitro širijo, saj je rastlinje suho. "Na intervenciji so vse razpoložljive kopenske sile," je zagotovil ter dodal, da pri gašenju pomagajo tudi kanaderji.

"Imamo požarni kaos in več front. Trenutno je požar napredoval od predela, kjer je bil pred eno uro, dva kilometra naprej proti mestu Zaton. Trudimo se, hodimo od hiše do hiše in poskušamo narediti, kar se da," je za portal Dalmacija Danas povedal Darko Dukić , poveljnik Gasilske zveze Šibeniško-kninske županije.

S tem požarom se spopada 66 gasilcev, pri gašenju pa pomagata tudi dva kanaderja, poroča Šibenik.in. Zaradi požara je zaprta cesta Vodice – Gaćelezi. "V bližini je borov gozd, nizko rastlinje. Ogroženi so tudi objekti, zato se zdaj osredotočamo na to," je po poročanju Indexa.hr dejal poveljnik gasilcev iz Vodic Antonio Begić .

Pri gašenju dveh požarov v Dalmaciji so bila angažirana štiri letala, so medtem sporočili na hrvaškem obrambnem ministrstvu. "Dva kanaderja požar gasita na pogorišču Benkovačke ceste v Šibeniško-kninski županiji, en kanader in še eno letalo za gašenje požarov pa na pogorišču Visočane v Zadrski županiji," so navedli. Na pogorišču Visočane v Zadrski županiji pa so kasneje angažirali še eno letalo za gašenje požarov, so sporočili prek spleta.

Kot so navedli, so od začetka sezone letalske enote hrvaških gasilcev sodelovale pri gašenju 22 požarov, pri čemer so izvedli 1212 letov, 169 ur letenja, zajeli pa so 6374 ton vode.