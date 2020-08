Neurje zajelo jug Dalmacije, v Črni gori veter ruval drevesa

Močno neurje je zajelo območje Dubrovnika na jugu Hrvaške in dele Črne gore. Iz Dubrovnika so poročali, da je na osrednji ulici v starem mestnem jedru voda segala do kolen ter da so gasilci imeli veliko dela. V Podgorici pa je veter izruval več dreves. Neurje je tudi oviralo promet v črnogorski prestolnici.

V Dubrovniku je od torka zvečer do danes padlo več kot 60 litrov dežja na kvadratni meter. Mnoge ulice so bile poplavljene, na priljubljenem Stradunu pa je voda segala do kolen, je poročal Dubrovački list na svoji spletni strani. Kot so dodali, je voda poplavila več stanovanjskih objektov na različnih koncih mesta, tako da so gasilci ponoči imeli polne roke dela s črpanje vode iz poplavljenih hiš. Močan dež in veter sta po polnoči zajela tudi večji del Črne gore. V Podgorici so zabeležili gmotno škodo zaradi izruvanih dreves, zlomljenih vej in razmetanih odpadkov na mestnih ulicah, je poročala radio-televizija Črne gore (RTCG). Neurje je oviralo tudi promet na cestah v Podgorici. Na fotografijah, ki jih je na svoji spletni strani objavil podgoriški časnik Pobjeda, je videti, da so veje padle tudi na parkirane avtomobile.