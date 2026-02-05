Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dalmacijo dosegel orkanski jugo z eno največjih plim

Split, 05. 02. 2026 08.38 pred 20 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.L.
Močno plimovanje v Splitu

Dalmacijo je dosegel močan ciklon z močnim južnim vetrom in dežjem, voda je zalila več hiš. Zabeležili so tudi eno najvišjih plim v zadnjih letih, ponekod je bilo morje kar 70 centimetrov višje kot običajno.

Nevihta je Dalmacijo dosegla v sredo okoli 20. ure, ko se je temperatura spustila na vsega 10 stopinj Celzija. "Občani nas nenehno kličejo, gladina morja se je dvignila, piha močan veter. Poplavljenih je več hiš, restavracij in stavb ob morju," je za net.hr stanje na terenu opisal gasilski poveljnik Kaštela Darko Maretić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj izrazita plima je bila v sredo med 18. in 21. uro. Po poročanju hrvaških portalov so v srednji Dalmaciji zabeležili eno najvišjih plim od začetka uradnih meritev. Močno je tudi pihalo, v sredo zvečer so v Splitu zabeležili sunek s hitrostjo 131,4 kilometra na uro, kar je neuradno tretji najvišji sunek južnega vetra od začetka meritev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na območju Trogirja in Splita je voda vdrla tudi v nekaj hiš, poplavljalo je tudi v zalivih Zenta, Firule in Bačvice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na najbolj oddaljenem otoku v Dalmaciji Palagruža so bili po poročanju hrvaških medijev valovi visoki več kot osem metrov, sunki vetra pa so presegli 130 kilometrov na uro. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Močan veter in razburkano morje sta tudi na Korčuli za seboj pustila razdejanje. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so sicer prekinjene številne trajektne, katamaranske in ladijske linije, ki povezujejo otoke z Zadrom, Šibenikom, Splitom in Dubrovnikom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vremenske razmere naj bi se danes postopoma umirile, lokalno so še možne plohe in nevihte.

vreme hrvaška morje split

Kaj se je zgodilo štiriletniku? Za izginotje osumljena oseba s posestva

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BlaBlaCat
05. 02. 2026 09.12
Novica dneva, morje in njegovo plimovanje. Slovenci si pa še kar tiščimo glavo v pesek: novica dneva bi morala biti, da je stanje v gospodarstvu alarmantno - LIDL je npr. sporočil, da selijo (zaradi slabih pogojev - davki, nenapovedano višanje izdatkov iz meseca v mesec ipd.) sedež v Zagreb. Resnično postajamo provinca, rdeči otoček Meseca, na sredi oceana.
Odgovori
0 0
BRABUS1
05. 02. 2026 09.09
Kaj bo potem,ko se bo morje dvignilo za pol metra,ko se led stopi.
Odgovori
0 0
wsharky
05. 02. 2026 08.56
še dobro, da se kaj takega ni zgodilo poleti, ko neumni čehi, poljaki in madjari supajo in mislijo da se jim nič ne more zgodit
Odgovori
+2
3 1
BRABUS1
05. 02. 2026 09.08
Na te glavne Slovence si pozabil tudi ti so preveč pametni.
Odgovori
+1
1 0
Volja
05. 02. 2026 08.52
Malce pozno a, nič nenavafneha tudi v tem času.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515