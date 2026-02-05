Dalmacijo dosegel orkanski jugo z eno največjih plim

Nevihta je Dalmacijo dosegla v sredo okoli 20. ure, ko se je temperatura spustila na vsega 10 stopinj Celzija. "Občani nas nenehno kličejo, gladina morja se je dvignila, piha močan veter. Poplavljenih je več hiš, restavracij in stavb ob morju," je za net.hr stanje na terenu opisal gasilski poveljnik Kaštela Darko Maretić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Najbolj izrazita plima je bila v sredo med 18. in 21. uro. Po poročanju hrvaških portalov so v srednji Dalmaciji zabeležili eno najvišjih plim od začetka uradnih meritev. Močno je tudi pihalo, v sredo zvečer so v Splitu zabeležili sunek s hitrostjo 131,4 kilometra na uro, kar je neuradno tretji najvišji sunek južnega vetra od začetka meritev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na območju Trogirja in Splita je voda vdrla tudi v nekaj hiš, poplavljalo je tudi v zalivih Zenta, Firule in Bačvice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na najbolj oddaljenem otoku v Dalmaciji Palagruža so bili po poročanju hrvaških medijev valovi visoki več kot osem metrov, sunki vetra pa so presegli 130 kilometrov na uro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Močan veter in razburkano morje sta tudi na Korčuli za seboj pustila razdejanje. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so sicer prekinjene številne trajektne, katamaranske in ladijske linije, ki povezujejo otoke z Zadrom, Šibenikom, Splitom in Dubrovnikom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke