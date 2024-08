Dalmacijo ponoči zajelo neurje, zaradi udara strele na jadrnici izbruhnil ogenj

Gasilci v Splitu so ponoči imeli največ dela s črpanjem vode iz poplavljenih kleti ter odstranjevanjem podrtih dreves in polomljenih vej s cest. V kratkem času je v mestu padlo več kot 25 litrov dežja na kvadratni meter, veliki nanosi vode pa so dvignili več pokrovov kanalizacijskih jaškov.

Neurje z obilnimi padavinami na jugu jadranske obale je poleg Splita prizadelo tudi širše območje Makarske, Kaštel ter otoke Hvar, Brač, Vis in Šolta. V Šibeniku so gasilci medtem po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT prejeli tri prijave požarov zaradi udara strele. Zaradi enega od njih je ponoči izbruhnil ogenj na jadrnici v zalivu Duboka.

Obilne padavine z močnim vetrom so že v nedeljo popoldne prizadele tudi Doboj na severu Bosne in Hercegovine. Veter je podiral drevesa in lomil veje, zaradi česar so nastajale težave v prometu.

Izdali oranžno opozorilo

Tako v BiH kot na Hrvaškem vremenoslovci za danes napovedujejo nestabilno vreme z obilnim deževjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je izdal oranžno vremensko opozorilo za skoraj celotno državo z izjemo jadranske obale, za katero velja rumeno opozorilo. Pričakujejo obilne lokalne padavine, ki jih bosta ponekod spremljal močan ali celo orkanski veter in toča.