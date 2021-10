Dalmacijo stresel potres: poškodovane strehe in razpokane stene

Po prvih informacijah ni večje materialne škode, poročajo hrvaški mediji. Tamkajšnji seizmolog Krešimir Kuk je povedal, da potres s to magnitudo sicer lahko povzroči večjo škodo, da pa je to odvisno tudi od tega, kako kvalitetna je gradnja objektov, ki so izpostavljeni potresu. Na vprašanje, ali bi se potres lahko ponovil, je Kuk dejal, da so že zabeležili nekaj popotresnih sunkov (najmočnejša z magnitudo 2,6 in 2,3) ter da je nemogoče vnaprej napovedati, koliko sunkov bo sledilo in kako močni bodo, so pa praviloma vedno šibkejši od prvotnega potresa.

Kot rečeno, Hrvati za zdaj ne poročajo o materialni škodi večjega obsega, so pa na območju Mosorja z nekaterih streh na tla popadali strešniki, prav tako je poškodovanih nekaj (starejših) hiš, prikazujejo fotografije in posnetki na družbenih omrežjih.