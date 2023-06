Dalmatince jezi še ena črna gradnja, vpleteni so Slovenci

Iz Hrvaške prihajajo novice o novem primeru črne gradnje na zaščitenem priobalnem pasu tik ob morju, v katerega naj bi bili vpleteni Slovenci, natančneje družina iz Maribora. Ta po poročanju Slobodne Dalmacije stoji za zagrebškim podjetjem, ki si lasti 1000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v naselju Zatoglav pri Rogoznici.

Na njem je zrasla betonska plaža z lesenimi senčnicami, urejenimi potmi in kamnitimi zidovi, ki segajo vse do morja in nepovabljenim preprečujejo dostop. Prav v tem je ena od težav, graditelji so namreč očitno ignorirali zakon, ki določa priobalni pas, na katerem se ne sme graditi in mora biti dostopen vsem.

V Državnem informacijskem sistemu za urejanje prostora, ki spada pod Ministrstvo za gradbeništvo, nimajo zabeleženih nobenih zahtevkov za izdajo dovoljenj ali druge dokumentacije v zvezi z gradbenimi posegi na omenjenem zemljišču, še poroča Slobodna Dalmacija, ki dodaja, da so po oceni Občine Rogoznica kljub temu sporne zgolj lesene hišice.