Dalmatinec očima pokončal z bagrom in ga takoj zakopal

V vasi Seoca v zaledju Omiša se je zgodil grozljiv umor. Aretirali so mladeniča v zgodnjih dvajsetih letih. Svojega očima je namreč namerno ubil z bagrom, piše Net.hr. Po neuradnih informacijah ga je z istim bagrom takoj zakopal in s tem poskušal prikriti svoj zločin.

"Policija je v soboto okoli 18.20 prejela prijavo, da je na širšem območju Omiša gradbeni stroj povozil osebo. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni policisti, ki so potrdili, da je bil moški osebi smrtno poškodovan. Glede na okoliščine dogodka obstaja sum storitve kaznivega dejanja umora. Policija je z operativnim delom hitro ugotovila identiteto osebe, osumljene vpletenosti v to kaznivo dejanje, in jo okoli 19.00 prijela ter privedla v uradne prostore v nadaljnjo kriminalistično preiskavo," je sporočila hrvaška policija.

V vas so takoj prišli novinarji, a so jih domačini pregnali. "Nekaj ljudi me je takoj napadlo, dobesedno so mi ukazali, naj sedem v avto in se obrnem. Odšel sem, ker nisem želel incidenta," je povedal fotoreporter, ki se je odpravil na kraj dogodka. Nihče v vasi noče govoriti o umoru, gre namreč za majhno skupnost, kjer se vsi poznajo, večina pa je tudi v sorodu, poročajo hrvaški mediji.