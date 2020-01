Dan D: 'Negotovost se meša z občutki olajšanja, da se bo končno zgodilo'

Britance prevzemajo mešani občutki, a večina si je oddahnila, da so se končno premaknili iz prostega teka. "Brexit se dogaja in na to nimamo nobenega vpliva. Hvala Bogu, da se končno dogaja in da smo se končno odločili. Zdaj gremo lahko naprej," je za 24ur.com dejala Jo iz kraja Burton Upon Trent v osrednji Angliji. Njena sokrajanka Rachel pa meni, da je to konec neke ere. "Za veliko ljudi je bilo to vse, kar so poznali, vključno z menoj," je dejala. Amelia iz Moire na Severnem Irskem pa pravi, da bo zanjo 31. januar 2020 povsem navaden dan.

Dan, ko bo Združeno kraljestvo po 47 letih članstva in skoraj štirih letih priprav končno zapustilo Evropsko unijo, je tukaj. Točno ob polnoči po našem času in uro prej po britanskem času se bodo Britanci – če uporabimo metaforo njihovega premierja Borisa Johnsona – kot "Hulk osvobodili okov EU".

Ljudje so več kot siti štiriletnega capljanja na mestu in negotovosti, ki bo sicer še nekaj časa v zraku, saj še nihče ne zna napovedati, kakšne spremembe se obetajo. Za Katjo Mulej, ki se je iz Slovenije v Anglijo preselila po študiju in si tam ustvarila nov dom, je brexit postal neizogibna realnost. "Pričakujem spremembe. Kakšne pravzaprav bodo te spremembe, pa je skoraj nemogoče predvideti. Negotovost se meša z občutki olajšanja, da se bo končno zgodilo. Zdaj so na vrsti ljudje na položaju, da dosežejo tisto, kar so si zadali in kar so obljubljali." Sama pravi, da trenutno ni jasno, kako bodo spremembe vplivale na njeno nadaljnje življenje in delo v Tutburyju. "Ko bo jasno, kaj moramo kot priseljenci narediti, bom naredila vse, kar je treba, da bom lahko še naprej delala in živela v Veliki Britaniji," je jasna.

Njena britanska kolegica Teresa pa pravi, da je zadovoljna, da se je država odločila za brexit. "Všeč mi je dejstvo, da smo multikulturna država, vendar se mi včasih zdi, da na nas pritiskajo in nam vladajo druge države, ko govorimo o temah, kot so trgovanje. V našo državo moramo sprejeti ljudi, ki želijo tukaj delati, prav tako pa moramo sprejemati druge države in kulture, v katere potujemo zaradi dela. Ne moremo pa si privoščiti, da bomo še naprej sprejemali finančne obveznosti, kot smo to počeli v preteklosti. Hkrati pa, z angleškega stališča gledano, moramo začeti več vlagati v lastne proizvodne kapacitete in ustvariti nova delovna mesta ter biti država, s katero ljudje lahko in želijo trgovati," pravi.

Ni še konec, a premisliti si več ne morejo

Točno ob polnoči po našem oziroma ob 23.00 po britanskem času bo Združenemu kraljestvu prenehalo članstvo v Evropski uniji. Britanci bodo odkorakali skozi vrata. To sicer še zdaleč ni konec brexita, a poti nazaj ni. Če se bodo kdaj želeli vrniti v EU, bodo morali znova zaprositi za članstvo in iti skozi proces priključevanja.

Kaj se bo spremenilo po 31. januarju 2020? – Vsem 73 britanskim evroposlancem bo prenehal mandat. – Britanski premier se ne bo več udeleževal vrhov EU, razen če ga bodo izrecno povabili. Prav tako se britanski ministri več ne bodo udeleževali rednih sestankov EU ministrov. – Britanski potni listi bodo po več kot 30 letih spet modre barve. – Poseben vladni oddelek za britanski izhod iz Evropske unije, ki je vodil pogajanja in pripravljal scenarije za morebitni izhod brez dogovora, se bo zaprl. – Nemčija in nekatere druge države (med njimi morda tudi Slovenija) Združenemu kraljestvu več ne bodo predajale britanskih državljanov, osumljenih kaznivih dejanj.

Na začetku se pravzaprav ne bo spremenilo prav veliko. Najpomembnejša takojšnja sprememba bo ta, da britanski državljani več ne bodo tudi državljani EU. Evropski parlament bodo zapustili vsi britanski poslanci. Bodo pa britanski državljani še vsaj do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje, lahko neovirano potovali in delali v Evropski uniji. Poslovanje med EU in Združenim kraljestvom bo do 31. decembra potekalo kot doslej, Britanci pa bodo v prehodnem obdobju še naprej prispevali v evropski proračun, še naprej bodo morali upoštevati evropsko zakonodajo, ne bodo pa imeli nobenega vpliva na njeno sprejemanje.

Kaj bo ostalo nespremenjeno po 31. januarju 2020? – Potovanja v in iz Združenega kraljestva bodo do konca prehodnega obdobja potekala še naprej tako kot doslej. Pri varnostnem pregledu na letališčih bodo britanski turisti še naprej lahko uporabljali vrsto za državljane EU. – Tako Britanci v EU kot Evropejci na Otoku bodo lahko še naprej uporabljali svoja vozniška dovoljenja in potne liste za živali. – Evropska zdravstvena kartica (EHIC) bo še naprej veljavna tudi v Združenem kraljestvu. – Svoje mobilne pakete bomo brez dodatnih stroškov lahko do konca leta še naprej uporabljali tudi v Združenem kraljestvu. – Prosti pretok ljudi bo veljal tudi v prehodnem obdobju, tako da bodo lahko EU državljani še naprej živeli in delali v Združenem kraljestvu in obratno. – Združeno kraljestvo bo še naprej prispevalo v evropski proračun v prehodnem obdobju. – Trgovanje med državami bo v prehodnem obdobju potekalo pod istimi pogoji kot doslej.

Februarja se bodo začela pogajanja glede prihodnjih odnosov med obema stranema. Če se v tem času ne bodo uspeli dogovoriti glede vseh vprašanj, pa bo lahko britanska vlada zaprosila za podaljšanje prehodnega obdobja za največ dve leti. Vendar Johnson to možnost kategorično zavrača.

Johnson bo nagovoril Britance

V Združenem kraljestvu bodo brexitski dan, ki na nek način postaja njihov "dan neodvisnosti", obeležili s posebno sejo vlade. Zvečer bo premier Johnson v televizijskem prenosu nagovoril državljane. V svojem govoru, ki ga bodo predvajali uro pred dejanskim izstopom, bo Johnson ta zgodovinski dan označil za "zoro nove ere". Na pročelju vladne stavbe bodo brexit dočakali s svetlobno projekcijo, ki bo odštevala čas do izstopa.

Eden glavnih pobudnikov brexita Nigel Farage bo na trgu pred britanskim parlamentom v Londonu pripravil veliko zabavo ob izstopu. Organizatorji pričakujejo, da se bo tam zbralo okoli 15.000 gorečih zagovornikov brexita.

Skupno izjavo ob odhodu pomembne članice Evropske unije bodo podali tudi predsedniki institucij EU – predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.