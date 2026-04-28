Dan D za kita Timmyja: začenja se 'zadnja' reševalna akcija

Če bo šlo vse po načrtih, bi moral kit, ki tehta po okoli 12 ton, po štirih tednih v plitvem stranskem rokavu zaliva Wismar, končno splavati proti Severnemu morju. Drzen načrt predvideva, da bi žival do odprtega morja 'zvekli' s posebno baržo, ki se običajno uporablja za prevoz ladij.

Nasedlega kita se ga lahko tudi v živo spremlja na spletu. Njegova namestitev v baržo pa bo po pričakovanjih težaven. Reševalna ekipa je sprva načrtovala, da bi ga v plavajoči bazen premaknila s pomočjo ponjave. Veterinarka Kirsten Tönnies, ki sodeluje v reševalni akciji, je nato napovedala spremembo načrta: okrog živali bodo najprej v plitvini namestili poseben trak in ga s pomočjo tega vodili skozi kanal v potopno baržo.

'Kit ne bo preobremenjen'

"Trudimo se, da bi to izvedli čim bolj nežno, pasovi bodo le nekakšna podpora. Kit pri tem ne bo preobremenjen," je zagotovila Tönnieseva. Oliver Bartelt iz Nemškega združenja za reševanje življenj (DLRG), ki podpira pobudo, je dejal, da bo kit ves ta čas pravzaprav sam plaval. "Ne bomo ga vlekli čez pesek," je dodal.

Glede na napovedi je vreme ugodno za začetek reševalne akcije. FOTO: AP

Kljub temu so zadnjega trenutka ni bilo jasno, ali bo reševanje sploh steklo. Po navedbah nemškega ministrstva za okolje kljub večkratnim poizvedbam ekipa še včeraj do poznega popoldneva ni predložila nobenih dokumentov. Baržo, v katero bi namestili žival, so posebej za to prepeljali iz reke Labe skozi Kielski prekop. Ladijski vlačilec pa bi jo nato skupaj s kitom zvlekel proti Severnemu morju. Pot naj bi trajala približno tri dni in pol, piše Kurier.

Nemški oceanografski muzej: Pustite žival čim bolj pri miru

Nemški oceanografski muzej je medtem še enkrat ponovil priporočilo, da se žival čim bolj pusti pri miru. Kot pravijo, ponavljajoče se nasedanje kita kaže na resno zdravstveno težavo. V organizaciji Whale and Dolphin Conservation (WDC) pa menijo, da nihče pravzaprav ne more vedeti, kako se bo kit na koncu odzval. Omejeni razpoložljivi podatki sicer kažejo, da jih interakcije z ljudmi pogosto spravljajo v stres. "V divjini niso vajeni situacij, da bi bili nekje zaprti. Na splošno je zelo verjetno, da bi neznane razmere kitu povzročile dodaten stres, morda celo strah in paniko. To še posebej velja, ker kit ne bo mogel slediti svojemu naravnemu nagonu in izplavati," opozarjajo.

Vremenska napoved ugodna