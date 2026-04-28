Tujina

Dan D za kita Timmyja: začenja se 'zadnja' reševalna akcija

Kirchdorf, 28. 04. 2026 10.31 pred 30 minutami 3 min branja 1

Ti.Š.
Glede na napovedi je vreme ugodno za začetek reševalne akcije.

Nastopil je ključen dan za Timmyja – 12-tonskega kita grbavca, ki je nasedel ob obali nemškega otoka Poel. Glede na napovedi, gre tudi vreme reševalcem na roko. Vsi dosedanji poskusi so sicer klavrno propadli, nemške oblasti pa so nad živaljo dvignile roke. Finančno pomoč zasebni pobudi sta zdaj ponudila nemška milijonarja.

Če bo šlo vse po načrtih, bi moral kit, ki tehta po okoli 12 ton, po štirih tednih v plitvem stranskem rokavu zaliva Wismar, končno splavati proti Severnemu morju.

Drzen načrt predvideva, da bi žival do odprtega morja 'zvekli' s posebno baržo, ki se običajno uporablja za prevoz ladij.

Preberi še Novo upanje za nasedlega Timmyja: v Severno morje bi ga 'zvlekli'

Nasedlega kita se ga lahko tudi v živo spremlja na spletu. Njegova namestitev v baržo pa bo po pričakovanjih težaven. Reševalna ekipa je sprva načrtovala, da bi ga v plavajoči bazen premaknila s pomočjo ponjave. Veterinarka Kirsten Tönnies, ki sodeluje v reševalni akciji, je nato napovedala spremembo načrta: okrog živali bodo najprej v plitvini namestili poseben trak in ga s pomočjo tega vodili skozi kanal v potopno baržo.

'Kit ne bo preobremenjen'

"Trudimo se, da bi to izvedli čim bolj nežno, pasovi bodo le nekakšna podpora. Kit pri tem ne bo preobremenjen," je zagotovila Tönnieseva. Oliver Bartelt iz Nemškega združenja za reševanje življenj (DLRG), ki podpira pobudo, je dejal, da bo kit ves ta čas pravzaprav sam plaval. "Ne bomo ga vlekli čez pesek," je dodal.

FOTO: AP

Kljub temu so zadnjega trenutka ni bilo jasno, ali bo reševanje sploh steklo. Po navedbah nemškega ministrstva za okolje kljub večkratnim poizvedbam ekipa še včeraj do poznega popoldneva ni predložila nobenih dokumentov.

Baržo, v katero bi namestili žival, so posebej za to prepeljali iz reke Labe skozi Kielski prekop. Ladijski vlačilec pa bi jo nato skupaj s kitom zvlekel proti Severnemu morju. Pot naj bi trajala približno tri dni in pol, piše Kurier.

Nemški oceanografski muzej: Pustite žival čim bolj pri miru

Nemški oceanografski muzej je medtem še enkrat ponovil priporočilo, da se žival čim bolj pusti pri miru. Kot pravijo, ponavljajoče se nasedanje kita kaže na resno zdravstveno težavo.

V organizaciji Whale and Dolphin Conservation (WDC) pa menijo, da nihče pravzaprav ne more vedeti, kako se bo kit na koncu odzval. Omejeni razpoložljivi podatki sicer kažejo, da jih interakcije z ljudmi pogosto spravljajo v stres. "V divjini niso vajeni situacij, da bi bili nekje zaprti. Na splošno je zelo verjetno, da bi neznane razmere kitu povzročile dodaten stres, morda celo strah in paniko. To še posebej velja, ker kit ne bo mogel slediti svojemu naravnemu nagonu in izplavati," opozarjajo.

Vremenska napoved ugodna

Kot dodajajo strokovnjaki, pa bi v primeru, da bi kit zbral dovolj moči in pričel udarjati s plavutmi, to predstavljajo tveganje za varnost – tako živali kot reševalcev. Možno je tudi, da bi zbolel za tako imenovano 'ujetniško' miopatijo, "neke vrste paralizo mišic, ki jo povzroči šok". Če bi bila žival prešibka, da bi se močneje odzvala, pa bi se v tem primeru lahko zdelo, da "prostovoljno sodeluje v operaciji ali pa jo pasivno prenaša".

V kolikor bo reševanje kljub vsem oviram steklo, pa gre rešavlcem na roko vsaj vreme. Nemška meteorološka služba (DWD) napoveduje, da bo veter v zvezni deželi Schleswig-Holstein danes dosegel največ četrto stopnjo, tudi sreda bo "zelo mirna". Zvezna pomorska in hidrografska agencija (BSH) pa navaja, da v bližnji prihodnosti ob obali Poela ni pričakovati nenadnih nihanj gladine vode.

Mr Nobady
28. 04. 2026 10.49
Zdaj bi že Japonci razkosali tega plavutarja v majhne sušije. Ljudje bi že lahko napolnili školjke z iztrebki.
