Tujina

Dan dela od doma, subvencioniranje računov za elektriko in javnega prevoza

Bruselj, 20. 04. 2026 16.22 pred 2 urama 2 min branja 30

Avtor:
M.V.
Poslopje Evropske komisije v Bruslju

Evropska komisija bo prihodnji teden predstavila sveženj ukrepov in priporočil za znižanje stroškov električne energije. Državam članicam bo predlagala, naj spodbujajo podjetja k uvedbi enega obveznega dela na daljavo za delavce in da se javne stavbe zaprejo, "kadar je to mogoče". V svežnju ukrepov za blažitev energetske krize, ki jo je povzročila vojna v Iranu, se Bruselj zavzema tudi za znižanje cen javnega prevoza in za to, da bi bil ta za določene skupine brezplačen.

Evropska komisija, ki bo načrt predstavila prihodnjo sredo, namerava državam članicam dati tudi večjo prožnost pri odobravanju energetskih ukrepov in znižanju računov za elektriko, kot je ta ponedeljek že napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Po bruseljskih podatkih je vojna, ki sta jo na Bližnjem vzhodu sprožili Združene države in Izrael, Evropsko unijo že stala več kot 22 milijard evrov, poroča španski El Pais.

V skladu z osnutkom predloga, ki se še lahko spremeni, bodo države lahko prevzele do 50 odstotkov dodatnih stroškov zaradi cen goriva in gnojil.

Po drugi strani Bruselj predlaga vrsto priporočil, ki jih lahko države članice uporabijo prostovoljno, kot sta subvencioniranje računov za elektriko najbolj ranljivih gospodinjstev v celoti ali delno ter uporaba popolnih ali delnih znižanj posebnih davkov na elektriko za določene skupine.

Osnutek predlaga tudi pospešitev energetskega zelenega prehoda. Izvršni organ EU v tem vidi edini način za doseganje zaželene energetske suverenosti in manjšo ranljivost v primeru konfliktov na Bližnjem vzhodu.

Evropska komisija bo po poročanju Financial Timesa, ki je imel vpogled v dokumente, spodbujala delo na daljavo in subvencije za javni prevoz, da bi zmanjšala porabo fosilnih goriv. 

Da bi dosegli cilje elektrifikacije, bo Bruselj državam članicam pomagal razviti "sheme socialnega najema za čiste in učinkovite tehnologije", vključno s toplotnimi črpalkami, električnimi avtomobili in baterijami majhnega obsega.

Več uradnikov je poudarilo, da so ukrepi priporočila in ne navodila. "Če se soočimo s pomanjkanjem energije, je naša odgovornost, da državljanom zagotovimo, da vedo, kaj lahko storijo, da zmanjšajo porabo," je za FT dejal eden od uradnikov EU. 

ukrepi komisija eu

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
20. 04. 2026 19.51
............rusofobna teta Ursula in okajena Kallas jamrata za 22 milijard evrov, ki jih je Eu porabila zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in hkrati zamolčita, da bomo letos Ukrajini, ki ni članica Eu dali 90 milijard evrov, da lahko lagodno živijo in še naprej rinejo v Ruse...............
2mt8
20. 04. 2026 19.51
V Sloveniji cena elektrike pod lastništvom levičarskih velekapitalistov nikoli ne bo šla navzdol. Samo navzgor.
Bolfenk2
20. 04. 2026 19.50
Raje odprite ruske plinovode in naftovode, pa bo konec energetske krize.
Rudar
20. 04. 2026 19.51
Odpre jih lahko tisti, ki jih je zaprl.
Rudar
20. 04. 2026 19.47
Hvala bogu, da smo se odcepli in smo v EU in NATU.
PIKAPOLONICA1994
20. 04. 2026 19.37
Osebno me zanima kako so lahko tile EU birokrati tako zlobni in kruti do prebivalstva EU....predvsem glede cene energentov....NE, ne bomo imeli cenejšega plina in nafte iz Rusije..traje ameriškega dragega kot žafran....iz čistega sovraštva do rusov.....
Rudar
20. 04. 2026 19.46
Ne nakladaj.
Sixten Malmerfelt
20. 04. 2026 19.21
Židovski otroki po ulicah Jeruzalema še vedno pljuvajo na krščanske duhovnike iz Vatikana!
3320.
20. 04. 2026 19.34
Že 2000 let
Sixten Malmerfelt
20. 04. 2026 19.14
Schwab je v Davosu izrekel: "Ne boste imeli NIČ in bili boste srečni!"
3320.
20. 04. 2026 19.22
Na komcu bomo ljudje da obratno, samo da on ne bo imel nič in dvomim da bo srečen.
proofreader
20. 04. 2026 19.13
Našim levičarjem se bo odpeljalo, če bodo morali delati od doma.
Sixten Malmerfelt
20. 04. 2026 19.22
Tebi se je že davno odpeljalo sfejčko, v keudru!
300 let do specialista
20. 04. 2026 19.13
😂😂😂😂💪 "svobodna zelena Evropa", me zanima, kdaj bo na Kitajskem, v Rusiji, ZDA vladala ta kokošijada zamaškarska. NIKOLI.
Rudar
20. 04. 2026 19.17
Kokošijada je bila pri nas do leta 91.
3320.
20. 04. 2026 19.23
Ne bluzi.
Sixten Malmerfelt
20. 04. 2026 19.05
Laynarca nova evropska Milka Planinc!
gr?arica
20. 04. 2026 19.02
Ja to je tudi ves domet te EU komisije. Takšne ukrepe bi si izmislil tudi nekdo zastonj in za takšne zadeve res ne potrebujemo birokratov ,ki imajo po nekaj deset tisočakov mesečnih prejemkov. Najboljše ,da predlagajo prepoved vožnje in ogrevanja pa bo prihranek še večji. No industrija pa se itak samamzapira ali deli drugam ravno po zaslugi teh brihtnezev iz Bruslja.
JanezNovak13
20. 04. 2026 18.48
Manj električne energije bomo porabili, če bomo delali od doma? Če delamo preko RDP povezave dejansko porabimo več električne energije, ker morata biti vključena *dva* računalnika in ne samo eden. Potem lahko dodamo še porabo elektrike npr. za klimo (ki bi bila ugasnjena, če bi bil v službi (ker je tam itak aktivna 24/7)) ...
OBJ13
20. 04. 2026 18.42
"Osnutek predlaga tudi pospešitev energetskega zelenega prehoda." - evo to je fora te vojne.
Cmrlj3
20. 04. 2026 18.43
Ja. Res. Trump je Iran napadel zato, da bo lažje naredil zeleni prehod. Pustimo zdaj ob strani njegovo mnenje o "vetrnicah" in kakršnikoli energiji, ki ne pride iz nafte.
biggie33
20. 04. 2026 18.40
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
Rudar
20. 04. 2026 19.48
Rusija je bankrotirala že pred vojno.
Holy50
20. 04. 2026 18.30
Pa kaj še. Zaradi nesposobnosti mora trpeti prebivalstvo in gospodarstvo. EU naj raje mimo borze kupi nafto na veliko pa bo ceneje.
periot22
20. 04. 2026 17.49
90 milijard davkoplačevalskega denarja gre ponovno v nacistično Ukrajino čestitke politična banda!!!!!!!
Rudar
20. 04. 2026 18.29
Nacisti so napadli Ukrajino. Malce si pomešal.
Patriot79
20. 04. 2026 18.53
Rudar - prišel si iz napčnega rudnika -. hitro nazaj
Sixten Malmerfelt
20. 04. 2026 19.06
Hebiga, rudarju so Rusi zaprli rudnike v Donecki republiki!
gr?arica
20. 04. 2026 19.09
Ti že dolgo malce mesas zadeve rudarcek. Del Ukrajinskemregularnenvijske so enote ,ki uporabljajo oznake nacističnih enot iz 2.sv. Tudi je Ukrajina rehabilitirala nacističnega kolaboranta Stepana Bandero. Malce si poglej njihovo ikonografija,posnetke kako ukrajinski vojaki pozdravljajo z iztegnjeno roko,ikonografija mladinskih Ukrajinskih taborov ter podobno potem pa razlagah kdo je nacist. Tudi prepoved jezika manjšine,prepoved knjig,rušenje spomenikov(tudi oseb ,ki so živele pred SZ) prepoved poslušanja glasbe v ruskem jeziku ,prepoved delovanja delam cerkve in podobno. Ja to so vse značilnosti nacizma.....če slučajno tega nisi vedel. Tako da....ne blebeci bedarij
3320.
20. 04. 2026 19.24
Knapu je brezveze razlagat, on je najpametnejši, NOT.
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
