Dan dela od doma, subvencioniranje računov za elektriko in javnega prevoza

V skladu z osnutkom predloga, ki se še lahko spremeni, bodo države lahko prevzele do 50 odstotkov dodatnih stroškov zaradi cen goriva in gnojil.

Evropska komisija, ki bo načrt predstavila prihodnjo sredo, namerava državam članicam dati tudi večjo prožnost pri odobravanju energetskih ukrepov in znižanju računov za elektriko, kot je ta ponedeljek že napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen . Po bruseljskih podatkih je vojna, ki sta jo na Bližnjem vzhodu sprožili Združene države in Izrael, Evropsko unijo že stala več kot 22 milijard evrov, poroča španski El Pais .

Se bomo morali voziti počasneje in (več) delati od doma?

Po drugi strani Bruselj predlaga vrsto priporočil, ki jih lahko države članice uporabijo prostovoljno, kot sta subvencioniranje računov za elektriko najbolj ranljivih gospodinjstev v celoti ali delno ter uporaba popolnih ali delnih znižanj posebnih davkov na elektriko za določene skupine.

Osnutek predlaga tudi pospešitev energetskega zelenega prehoda. Izvršni organ EU v tem vidi edini način za doseganje zaželene energetske suverenosti in manjšo ranljivost v primeru konfliktov na Bližnjem vzhodu.

Evropska komisija bo po poročanju Financial Timesa, ki je imel vpogled v dokumente, spodbujala delo na daljavo in subvencije za javni prevoz, da bi zmanjšala porabo fosilnih goriv.

Da bi dosegli cilje elektrifikacije, bo Bruselj državam članicam pomagal razviti "sheme socialnega najema za čiste in učinkovite tehnologije", vključno s toplotnimi črpalkami, električnimi avtomobili in baterijami majhnega obsega.

Več uradnikov je poudarilo, da so ukrepi priporočila in ne navodila. "Če se soočimo s pomanjkanjem energije, je naša odgovornost, da državljanom zagotovimo, da vedo, kaj lahko storijo, da zmanjšajo porabo," je za FT dejal eden od uradnikov EU.