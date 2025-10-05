Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Magazin

Dan, ko so gorele glasovnice: kdo je v resnici zmagal?

Beograd, 05. 10. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Juriš na Skupščino ZRJ na Trgu republike
Avtor
Mirko Vorkapić
Komentarji
39

5. oktobra 2000 se je v popoldanskih urah pred skupščino Zvezne republike Jugoslavije trlo ljudi. Država je bila paralizirana, potekala je splošna stavka, v zraku so krožili vojaški helikopterji in skozi Trg republike je odmevala protestniška himna "Spasi Srbiju i ubise Slobodane" (Reši Srbijo in ubij se, Slobodan). Vojska in policija sta bili v stanju pripravljenosti, prav tako opozicija, ki je v tovornjakih v prestolnico skrivomaj pripeljala precejšnje količine orožje. Okoli 15.30 ure se je zgodil juriš na zgradbo parlamenta, kmalu zatem pa so se v nekaterih prostorih stavbe vneli požari. Gorele so tudi glasovnice, ki so jih skladiščili v prostorih državne volilne komisije.

Povod za začetek demonstracij je bila objava rezultatov Zvezne volilne komisije, ki so se razlikovali od rezultatov, ki jih je objavila Demokratična opozicija Srbije (DOS). Uradno naj bi namreč Vojislav Koštunica, glavni tekmec Slobodana Miloševića, prejel 48 odstotkov glasov, aktualni predsednik pa 40. Ker po teh podatkih nihče ni presegel 50 odstotkov, je Zvezna volilna komisija sporočila, da bo dva tedna po tem potekal drugi krog. 

Slobodan Milošević na predvolilnem zborovanju
Slobodan Milošević na predvolilnem zborovanju FOTO: AP

Po podatkih opozicije je Koštunica zbral dovolj glasov za zmago v prvem krogu, zato je oblastem postavila ultimat. Miloševića so pozvali, da do četrtka, 5. oktobra, ob 15. uri, prizna voljo državljanov, izraženo na zveznih, predsedniških in lokalnih volitvah, ki so potekale 24. septembra 2000. Hkrati so zahtevali tudi odstop generalnega direktorja srbske radiotelevizije (RTS) Dragoljuba Milanović, glavnega urednika Milorada Komrakova ter uredniškega kolegija radiotelevizije. Zahtevali so, da RTS spremeni uredniško politiko in omogoči objektivno informiranje o dogajanjih v Srbiji. 

DOS je zahteval tudi izpustitev vseh aretiranih ter umik nalogov za prijetje in kazenskih ovadb, vloženih proti protestnikom. Tekom leta 2000 so oblasti namreč aretirale ali huje pretepele več mladih študentov, povezanih v organizaciji Otpor (Odpor). 

Opozocijski protestniki
Opozocijski protestniki FOTO: AP

Leta vladavine Slobodana Miloševića so zaznamovala sporna preštevanja glasov na volitvah, vzpon mafijskih klanov, korupcija, politično nasilje in umori. Poleg tega so državo pestile sankcije, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov ponovno uvedel leta 1998 zaradi spopadov na Kosovu. Marca 1999 je zveza Nato sprožila bombardiranje ZRJ, ki je še dodatno ošibilo državo in režim. V takšnem ozračju se začne krepiti opozicija, sestavljena iz različnih skupini in več političnih polov, katerih skupni cilj je zrušenje oblasti. 

Oktobra 1998 je bil na zahtevo takratnega ministra za informiranje in sedanjega predsednika Srbije Aleksandra Vučića sprejet Zakon o javnem informiranju, ki si ga je zapomnil po tem, da je uvedel visoke kazni za novinarje, katerih pisanje je bilo kritično do oblasti. Zaprlo se je tudi več uredništev neodvisnih medijev. Eden od ustanoviteljev in urednikov neodvisnih časopisov, Slavko Ćuruvija, je bil ubit 11. aprila 1999.

Bombardiranje Beograda spomladi 1999
Bombardiranje Beograda spomladi 1999 FOTO: AP

Oktobra je bil izveden poskus atentata na opozicijskega politika Vuka Draškovića, v katerem so umrli štirje ljudje. Koalicija Demokratična opozicija Srbije (DOS) je bila ustanovljena v začetku leta 2000. Junija je bil izveden še en poskus atentata na Draškovića in nedolgo zatem je Drašković zapustil DOS. Na predvečer zveznih volitev leta 2000 se je omenjalo, da bi Ivan Stambolić, nekdanji politični boter Miloševića, lahko kandidiral kot eden od voditeljev združene opozicije na volitvah. Toda avgusta 2000 pa so ga ugrabili in ubili pripadniki Enote za specialne operacije (JSO). Njegovo truplo so odkrili šele 28. marca 2003.

Preberi še Našli Stambolićevo truplo

Kdo je goljufal?

Po navedbah opozicije je Zvezna volilna komisija po ukazu Miloševića na Kosovu "nabrala" večjo količino glasovnic, čeprav so Albanci bojkotirali volitve, Srbov pa da takrat v pokrajini zaradi eksodusa poleti 1999 skoradja ni bilo. DOS je trdil, da je Koštunica osvojil 50,24 odstotka glasov. "Mi v nikakršen drugi krog ne moremo, ker bi s tem priznali sodelovanje v kraji volilnih glasov. Prevara v prvem krogu se ne more izničiti z drugim, petim ali, kdo ve katerim krogom," je dejal Koštunica. Zaustavitev proizvodnje v rudnikih Kolubare povzroči več izpadov elektrike v Srbiji. Sledile so druge blokade in ohromitev transporta, predvsem proti glavnemu mestu. 

Vojislav Koštunica na predvolilnem zborovanju
Vojislav Koštunica na predvolilnem zborovanju FOTO: AP

Milošević je medtem opozicijo obtožil "sodelovanja z zunanjim sovražnikom" in delovanja v tujem interesu. Pri tem je opozoril, da so obljube o hitrem rastu življenjskega standarda "lažne" ter da bo država v primeru zmage opozicije izgubila suverenost. "Mislim, da bi moralo biti po teh desetih letih vsem jasno, da ne napadajo Srbije zaradi Miloševića, ampak Miloševića napadajo zaradi Srbije. Moja vest je glede tega popolnoma čista. Vendar moja vest ne bi bila niti najmanj mirna, če svojemu ljudstvu po vseh teh letih na čelu ne bi povedal, kaj mislim o njegovi usodi, če bi mu to usodo vsiljeval kdo drug, četudi tako, da bi ljudstvu razložil, kako so si sami izbrali takšno usodo. Ta zmota, da izbere tisto, kar nekdo drug izbere namesto njega, je najnevarnejša zmota in je glavni razlog za mojo odločitev, da nagovorim državljane Jugoslavije," je dejal v svojem zadnjem televizijskem nagovoru v vlogi predsednika. 

Podporniki DOS so v Beograd prišli že v zgodnjih jutranjih urah 5. oktobra, organizirano iz več smeri, iz vse Srbije, vodili pa so jih voditelji opozicijske koalicije. Okoli 15. ure so državljani, zbrani na shodu pred Skupščino ZRJ, poskušali vstopiti v stavbo Skupščine, kjer so pripravljali volilno gradivo za napovedani sporni drugi krog volitev. Tam so se nahajale tudi glasovnice prvega kroga volitev. 

Juriš na Skupščino ZRJ na Trgu republike
Juriš na Skupščino ZRJ na Trgu republike FOTO: AP

Okoli 15.35 je skupina ljudi vstopila skozi okno v Skupščino. Policiji je medtem uspelo z veliko količino solzivca razgnati precejšnje število ljudi s platoja pred Skupščino. V drugem poskusu so prebili policijski kordon in vstopili v stavbo. Iz desnega krila Skupščine se je valil gost, črn dim, večina oken na stavbi pa je bila razbita. Zagoreli so prostori volilne komisije, v njih pa številne glasovnice. Zaradi tega v Srbiji še danes ugibajo o resničnem rezultatu prvega kroga, čeprav nihče ne dvomi v to, da je Koštunica dejansko dobil več glasov kot Milošević. A glavni dokazi so bili uničeni. Med spopadi za skupščino je bilo ukradenih tudi več slik. Večine še danes niso vrnili.

Med spopadom so demonstranti v Kosovski ulici za jugoslovanskim parlamentom uničili več policijskih vozil. Slišalo se je tudi več strelov. Okoli 17.00 je poveljnik beograjske policije zahteval sestanek s predstavniki DOS. Okoli 18.00 so pripadniki policijske postaje v ulici Majke Jevrosime odložili orožje in se pridružili protestnikom. V Urgentni center so sprejeli na desetine državljanov z lažjimi in hujšimi poškodbami. Policija je v bližini stavbe Radia in televizije Srbije vrgla tudi solzivec, medtem ko se je skupina demonstrantov na bagru začela prebijati proti vhodu.

Znameniti buldožer s katerim so protestniki napadli prostore RTS
Znameniti buldožer s katerim so protestniki napadli prostore RTS FOTO: AP

Demonstranti so do večera osvojili tudi prostore državne televizije. Stavba RTS v Takovski ulici je bila nato požgana, redni program RTS pa je po 17. uri prenehal z oddajanjem. 

Novoizvoljeni predsednik ZRJ Vojislav Koštunica je zgodaj zvečer s terase mestne skupščine Beograda, nato pa še prek RTS, nagovoril državljane. Demokratska opozicija Srbije je v sodelovanju z novim predsednikom oblikovala krizni štab za ključne funkcije v državi, predstavniki DOS pa so se ponoči pogovarjali z vodilnimi v državni in javni varnosti. 

Vojislav Koštunica na strehi beograjske skupščine po uspešnem prevratu
Vojislav Koštunica na strehi beograjske skupščine po uspešnem prevratu FOTO: AP

6. oktobra je Milošević na televiziji nagovoril ljudstvo in uradno priznal poraz na predsedniških volitvah. 7. oktobra je Koštunica pred poslanci Zvezne skupščine prisegel kot novi predsednik. Več kot desetletje Miloševićeve vladavine je bilo končano. Toda sistem, ki ga je zastavil, je pognal globoke lovke v vseh državnih aparatih. Boj Miloševićevih nasprotnikov proti njegovi zapuščini še ni (bil) končan. 

5. oktober srbija beograd volitve milošević
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
05. 10. 2025 18.09
Odkar so Slovenci iz razvite srednjeevropske Avstroogrske odšli v SHS na nerazvit poturčen Balkan, so v 100 letih tudi povsem posvojili balkansko mentaliteto in šli samo navzdol. Posledice so vidne še danes.
ODGOVORI
0 0
Prokleta Zima
05. 10. 2025 18.07
Življenje generira samo sebe, politike so samo moteči element.
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
05. 10. 2025 18.07
-3
Janšarija pljuva po Srbiji njihov idol twito je pa velik oboževalec Vučića in Dodika. Torej spet lažejo in manipulirajo in to je dokaz njihovega hinavstva.
ODGOVORI
0 3
Srebrni breg
05. 10. 2025 18.05
-3
Psihični tisočnickni bolnik je tudi na ta članek pridrvel s svojim ponarejanjem plusov in minusov, ker misli, da s tem kaj spremeni.
ODGOVORI
0 3
Grunf TNT
05. 10. 2025 18.05
+0
Ne vem zakaj se toliko ukvarjate s Srbijo, dajte se osredotočiti na nas in EU, imam več problemov kot Srbi , ki so sran ja navajeni
ODGOVORI
1 1
ljubečAZILANT
05. 10. 2025 18.02
-1
Lepo so naše deželane nat.egn.ili SOCIALISTI, ki so korenina drevesa levičarstva. Se odpovedali cesarju, kroni, ponosu in svobodi...za Idejo Jugoslovanstva. Ko se je nemec boril proti južnjaku, je zmagal v 10-ih minutah, še hitreje od Turka, ki je v 1 dnevu. In nas so trgali ven iz svete zveze, o kateri povrprečni Slovenec ne ve veliko danes. Nas dali na milost takim. Res so se predniki močno, močno ušteli.
ODGOVORI
1 2
2mt8
05. 10. 2025 18.00
+4
Slobodan pač ni uspel zrihtat velike Srbije ki bi segala do linije Karlobag - Karlovac - Virovitica. Zato so ga razočarani vrgli dol.
ODGOVORI
7 3
Pamir
05. 10. 2025 18.08
Janšaj pa še kar na poziciji kljub temu da je izgubil ozemlje v Slovenski Istri in Piranski zaliv od velike Hrvaške.
ODGOVORI
0 0
Big dick
05. 10. 2025 17.54
+0
Je kar nekaj naših voditeljev z isto gensko napako Miloševiča. Če ni njih je vse narobe in se sonce okoli zemlje vrti.
ODGOVORI
1 1
Verus
05. 10. 2025 17.57
Ko slep vodi slepega, v steno trčita oba. Napačne ljudi sovražiš - razišči, ker ti sodoben čas dopušča odkriti resnico. Začni z "watch?v=NdZp7QWVb4w"
ODGOVORI
0 0
dule100
05. 10. 2025 17.48
+10
Koga briga Srbija!
ODGOVORI
12 2
Srebrni breg
05. 10. 2025 17.49
-14
Kot vidim tudi tebe saj si članek odprl.
ODGOVORI
1 15
ljubečAZILANT
05. 10. 2025 17.57
+2
Maček, ti pa si en komunajzar
ODGOVORI
3 1
brabusednet
05. 10. 2025 17.47
-3
Srbski levičarji še danes delajo zdrahe v državi.Izgleda,da obožujejo sovražnika,domačega ali zunanjega.
ODGOVORI
1 4
JOSEPH HAYDN
05. 10. 2025 17.46
+4
Ja pa Slovenija je bila takrat samostojna že skoraj desetletje
ODGOVORI
5 1
Srebrni breg
05. 10. 2025 17.45
-10
Zahod v Srbiji hoče še en Majdan. Verjetno bodo zraven Romunije vključili še Češko, ker jim v teh državah ne gre po njihovem interesu. Te države več nočejo podpirati sponzorstva ukrorajha in vojnega dobičkarstva Evropskih veljakov.
ODGOVORI
8 18
Ricola Swiss
05. 10. 2025 17.29
+3
Kučan še danes ni prebolel Juge.
ODGOVORI
18 15
Srebrni breg
05. 10. 2025 17.43
-8
Kučan je sprožil osamosvojitev Slovenije s svojim odhodom skupaj z delegacijo iz zvezne skupščine in izjavo, da se Slovenija več tega ne gre. Kučan se je tudi skupaj z Drnovškom pogajal na Brionih s takratnim vojaškim vrhom za mirni odhod jla iz Slovenije ne neki skrivač in švercar v kleteh. Je pa res, da je Kučan hotel konfederacijo in to bi bilo najboljša opcija za Slovenijo. Zato ne laži in ne zavajaj s takimi janšističnimi lažmi in floskulami.
ODGOVORI
10 18
Buci in Bobo
05. 10. 2025 17.56
+3
Jla je odšla ko je dobila porcijo. Srbska država deluje s hujkaško propagando. Ti si podaljšek!!!
ODGOVORI
4 1
2mt8
05. 10. 2025 17.57
+7
Kučan je za zaprtimi vrati Miloševiću nekaj obljubil. Kaj, še danes ne vemo. Morda je posledica ta, da se Srbija tako vpleta preko Jankovića v slovensko politiko, da o srbskih investicijah ne bi. Kučan je verjetno računal na to, da osamosvojitev pod pritiskom JLA ne bo uspela in da bo Jugoslavija obstala.
ODGOVORI
7 0
Prokleta Zima
05. 10. 2025 18.03
Drnovšek je bil ob osamosvojitvi izgubljeno dete dokler ga Školč ni potegnil v svojo stranko. Je pa res, da smo v Jugi volili za njega, protikandidat je bil Bulc.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
05. 10. 2025 17.27
+6
Zanimivo je v vsem tem da so skoz za stanje v Srbiji krivi zunanji sovražniki. Bili Slobodanu,bili in se skozi so Vucicu. Vladajoča garnitura nikoli kriva.
ODGOVORI
9 3
Verus
05. 10. 2025 17.22
-10
Miloševića se sovraži zato, ker ste naučeni, da se ga mora sovražiti. Će se samo malo potrudimo, najdemo številne intervjuje in govore, ki preroško napovedujejo dogajanje po Evropi. Naučeni ste sovražiti ta priimek, naučeni ste, da vas je on napadel! Uradna armada JNA je zapustila kraje v dogovorih, po balkanu so napade izvajale paravojaške organizacije, ki so naposled tudi Miloševića prodale in uspešno skrile resnico o vojni. Milošević je bol korekten predsednik, priimek se vas je naučilo sovražiti tako, kot se vas uči sovražiti vsakega politika, ki se upre globalistični agendi - agendi, ki surovo posega v ureditve držav in s prevaro izsiljuje spremembo človeštva. Smer pa: poskusite dopovedati, da sta spola dva, poskusite samo misel napisati na reči, s katerimi se ne strinjate. Ni vam nič jasno - edino kar vam je jasno, je to, koga so vas naučili sovražiti.
ODGOVORI
5 15
gozdar1
05. 10. 2025 17.35
-1
Seveda in orožje je tem paravojskam ala rsk, rs prihajalo mimo vednosti beograda. Pa mobilizacij v srbiji tudi ni bilo, vse sama zarota.
ODGOVORI
3 4
Tomy1
05. 10. 2025 17.20
+6
Pa kaj spet to Srbijo in Srbijance "gonte" !? Pejte dol in dol uživajte med svojimi... Zoki bo strojevođa, časti nepovratne karte ...
ODGOVORI
12 6
Verus
05. 10. 2025 17.24
-10
Srbijanci ne obstajajo, kot ne obstajajo Slovenijanci. Obstajajo pa Srbi in Slovenci
ODGOVORI
3 13
bohinj je zakon
05. 10. 2025 17.18
-6
Lepo,da ste se spomnili Zlobota. Pljuvači kje ste? Zbudite te, ki so šli na popoldansko spanje. Prikrajšani bodo za pljuvanje po srbih.
ODGOVORI
2 8
anatomija
05. 10. 2025 17.17
+3
vse to spominja na sedanji čas v Srbiji , in tudi v Rusiji . Oboji sedijo na sodih smodnika . Dovolj je samo iskrica in vse bo eksplodiralo . Ena Iskrica je že zanetila sod v Novem sadu vendar ni eksplodiralo vse . Naslednjo se ne bo dalo ustaviti
ODGOVORI
6 3
3320.
05. 10. 2025 17.08
-1
Zmagali so ZN, NATO, EU in vsi ostali globalisti.
ODGOVORI
6 7
peglezn
05. 10. 2025 17.00
+9
mi imamo pa Svobodana, ista pašta, ista bolezen,...
ODGOVORI
13 4
peglezn
05. 10. 2025 17.01
+6
da je pa Milo-šević, pa se vidi na kilometer...
ODGOVORI
9 3
but_the_ppl_are_retarded
05. 10. 2025 17.11
+5
Svobodan Golobovič.
ODGOVORI
8 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256