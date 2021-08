Dan neodvisnosti pod novo oblastjo, uporniki pozivajo k maščevanju talibanom

V normalnih časih bi država na današnji dan praznovala neodvisnost Afganistana, dan, na katerega se spominjajo odstopa od statusa zaščitene države in anglo-afganistanske pogodbe iz leta 1919. Pogodba je zagotovila popoln nevtralen odnos med Afganistanom in Britanijo. Vendar pa trenutne razmere v Afganistanu in včerajšnje demonstracije v Džalalabadu namigujejo na to, da bi se lahko tudi danes odvili večji protesti.

Včerajšnje demonstracije v mestu Džalalabad na vzhodu so označile prvi večji skupni izziv, odkar so talibani v začetku tedna prevzeli nadzor nad prestolnico Kabul. Dve priči in nekdanji policijski uradnik so za Reuters povedali, da so talibani v Džalalabadu sprožili strele, ko so protestniki na trgu skušali dvigniti državno zastavo. Pri tem so ubili tri osebe ter ranili več kot ducat ljudi.

Tam se je zbralo na stotine Afganistancev, ki so nosili črne, rdeče in zelene trobojnice. "Stojim tukaj pred vami. Vame lahko izstrelite 30 krogel, me ubijete, za to zastavo bom žrtvoval svoje življenje. To je moja zastava. Če bo bog dal, se bo moja vlada kmalu vrnila," je dejal eden od protestnikov, ki je bil zavit v trobojnico. Po poročanju tujih medijev naj bi protestniki tudi podrli belo zastavo talibanov.

Uporniki v dolini Panšir, prvi afganistanski podpredsednik se je oklical za začasnega predsednika države

Medtem ko mednarodna skupnost razmišlja o priznanju talibanske oblasti, pa je v Afganistanu nastalo še eno središče upora. To je dolina Panšir, etično tadžikistanska trdnjava, ki leži severovzhodno od Kabula, kjer se je afganistanski prvi podpredsednik Amrullah Saleh, potem ko je predsednik Ašraf Gani pobegnil iz Afganistana, razglasil za zakonitega oskrbnika države.

Saleh se je ob tem skliceval na afganistansko ustavo in dejal, da v "odsotnosti, begu, odstopu ali smrti" predsednika prvi podpredsednik postane "začasni predsednik". "Trenutno sem v svoji državi in sem zakoniti skrbnik, predsednik. Obračam se na vse voditelje, da si zagotovim njihovo podporo in soglasje," je zapisal na spletu.

Ahmad Masud, vodja Nacionalne odporniške fronte Afganistana, je pozval Zahod k podpori in zaprosil za orožje za boj proti talibanom. "Z mudžahedinskimi borci, ki so se pripravljeni upreti talibanom, sem tudi sam pripravljen slediti očetovim stopinjam," je dejal Masud, sin odporniškega vodje Ahmada Šaha Masuda, ki naj bi ga leta 2001 v imenu talibanov ubila Al Kaida.